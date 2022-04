"Tiene mucho que no ve a su hijo", "El Costeño" habla sobre la salud de Polo Polo

México. El comediante Polo Polo se mantiene fuera de los escenarios desde 2016 y supuestamente los abandó porque se encontraba mal de salud, y ni él, ni su familia han dado reporte de cómo se encuentra actualmente.

Es el comediante "El Costeño" quien revela algunos detalles de la salud de Polo Polo para el programa de televisión De Primera Mano, puesto que además de ser colegas, comparten una amistad.

"Tiene mucho que no veo a su hijo, que era mi vecino, pero sé que está bien cuidado, bendito Dios... Pero hasta donde yo sé por boca del otro socio de El Cuevón es que Polo está estable, está bien", dice "El Costeño" al programa que conduce Gustavo Adolfo Infante.

Leopoldo Roberto García Peláez Benítez es el nombre real de Polo Polo e inesperadamente dejó de trabajar durante 2016, y mucho se dijo que al parecer era porque padecía Alzheimer, pero ningún integrante de su familia ha salido a la luz para hablar de él, al menos hasta ahora.

Polo Polo consiguió una carrera exitosa por más de cuatro décadas, principalmente en México, y llevó sus espectáculos de chistes por gran parte de la república mexicana, incluso de USA, donde es admirado por su talento, ingenio, creatividad y esa manera de contar chistes.

Polo Polo. Foto de Facebook

"El Costeño" añade que vive agradecido con Polo Polo porque en sus inicios en la comedia lo apoyó bastante, le dio trabajo y siempre lo motivó para que jamás desistiera. "Un día me dijo: no te vayas (de El Cuevón), quédate aquí, vamos a forjar un lugarcito, vamos a empujar y yo me sentí muy honrado de esa invitación del gran maestro Polo", recordó "El Costeño".

Javier Carranza es el nombre real de "El Costeño", es originario de Acapulco, Guerrero, y desde que era niño comenzó a tener interés en la comedia, ya entrado en la adolescencia empezó a entregarse más a ella en fiestas sobre todo al presentar números divertidos, según apuntes en su biografía.

En CDMX fue apoyado en su momento por otros comediantes como Luis de Alba, Carlos Eduardo Rico, lo ha compartido él en entrevistas, y su proyección y fama creció cuando intervino en programas de televisión como Vida TV, Hoy, La Hora Pico y Hoy.

Actualmente "El Costeño" es reconocido como uno de los comediantes más talentosos y profesionales de México y con sus shows divierte a familias enteras donde quiera que se presenta.