"Tiene unos ovarios muy grandes", así se encuentra Doña Cuquita, tras la muerte de Vicente Fernández

Seguirá con su carrera musical, la cual fue impulsada por Don Vicente Fernández, siguiendo cada una de las enseñanzas que le dio: "lo amo con todo mi corazón y estoy absolutamente agradecido con él por todo lo que hizo por mí, siempre me cuidó".

Por su parte, Alex Fernández comentó que los primeros días tras la muerte de Don Chente, no paraba de llorar: "afortunadamente nos pudimos despedir de mi abuelo mientras estaba consciente". Poco a poco se ha mentalizado y se ha hecho a la idea de lo ocurrido: "ahora siento que mi abuelo está más conmigo que cuando estaba en el hospital".

La viuda de Don Vicente Fernández externó a sus hijos que quería irse al Rancho Los Tres Potrillos sí o sí, "nadie puede decirle que no".

Al morir el intérprete de temas como "Estos celos", "Volver, volver", "Acá entre nos" y muchos más, el hermano de la también cantante Camila Fernández, opinó que su abuela no debía regresar de momento al rancho.

Ante el fallecimiento de "El Charro de Huentitán" , el hijo de Alejandro Fernández y América Guinart consideró que no deberían dejar sola a su abuela, cuyo nombre completo es María del Refugio Abarca Villaseñor y tiene 75 años de edad, sin embargo, la fortaleza que ha demostrado ha sorprendido a toda la Dinastía Fernández.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

