"¿Tienes marido?", así fue como Lourdes Munguía fue alentada por su mamá para posar sin ropa

Respondió que cuando le pidieron que se quitará el brasier sintió un poco de pena; cabe mencionar que la actriz, actualmente de 60 años de edad, ha posado en dos ocasiones para la revista antes mencionada. La primera vez que lo hizo sus hermanos no estuvieron de acuerdo .

Tras ser alentada por su progenitora, regresó con los directivos de la revista y aceptó convertirse en toda una playmate. "El Burro" Van Rankin le cuestionó si no tuvo pena hacer este tipo de fotografías .

Al terminar la reunión con las personas de la revista, Lourdes Munguía se fue a su casa y al contarle a su mamá, le manifestó que no al tener esposo ni hijos, no tenía que pedirle permiso a nadie para posar desnuda.

La actriz de cine, teatro y televisión originaria de la Ciudad de México , les preguntó si podía salir usando un pequeño brasier, bikini o cubierta con una manta, a lo que le respondieron: "'no, es desnudo total', por lo menos de la parte de arriba".

Francisco Inzunza

