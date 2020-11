¿Tienes patas de gallo? Maribel Guardia te da sus cinco tips para eliminarlas

Toda mujer tiene sus secretos de belleza y la hermosa actriz Maribel Guardia, no duda en compartir con sus miles de seguidores varios de estos. A través de redes sociales la escultural cantante costarricense inició hace unas semanas su proyecto "Maribel Guardia Live", donde charla con sus fans sobre temas de actualidad y comparte sus secretos.

"¡Qué privilegio! Tenerlos a todos en mi casa y hablar con ustedes en vivo, discutir temas de actualidad, contarles mis secretos...y mucho más", se puede leer en el perfil de la cuenta en Instagram de dicho proyecto @maribelguardialive.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Recientemente Maribel Guardia compartió cinco tips para disminuir las líneas de expresión, "esas patas de gallo que son horribles, no se detienen pero las puedes suavizar y pueden mejorar muchísimo", dijo la cantante. Sin más preámbulo, estos son los consejos de belleza de la actriz para combatir dichas líneas de expresión en el rostro:

Clara de huevo y aspirina : agarra una aspirina en una clara de huevo, los mezclas, la aspirina bien triturada, lo aplicas en las patas de gallo, si quieres te lo puedes poner en toda la cara. Lo dejas hasta que se seque y luego te lo retiras con agua tibia. Pulpa de aguacate con miel : mezclas la pulpa del aguacate, que sea chico y madurito, con una cucharada sopera de miel, lo revuelves bien la pulpa del aguacate con la miel y te lo pones en el rostro 20 minutos, y luego lo retiras con agua tibia. Sábila : saca el jugo de dos trocitos de una sábila, lo exprimes. Ese gel lo extiendes en una fina capa alrededor de los ojos y después de 20 minutos, lo enjuagas. Yogurt natural : lo aplican en todo el rostro a manera de mascarilla y lo dejan reposar unos 30 minutos; después lo retiras con un paño o con agua tibia, te queda la piel maravillosa. Mascarilla de plátano y avena : aplastamos medio plátano hasta hacer un puré, mezclamos con dos cucharadas de avena y lo ponemos en el rostro como mascarilla por 20 minutos, después lo retiras con agua fría

"Tu piel va a quedar como el de la nalga de una quinceañera", expresó Maribel Guardia.

"Desde cuando queríamos que nos dieras tus consejos de belleza, pero nunca es tarde, gracias", "Maribel tú eres muy linda, te admiro, pero la verdad todos los ingredientes son para preparar una ensalada, no sirven para la piel ya que no hay vehículo que permita que penetren en la piel, ahora en vez de ayudar pueden causar irritación. Motivar a las personas a usar esto es contribuir a la ignorancia. Un consejo sabio sería acude a un dermatólogo para que tengas la piel de Maribel Guardia", "gracias Maribel muy buenos tus tips, ahora a ponerlos en práctica❤️", "muchas gracias por compartir tus secretos de belleza", son algunos de los comentarios que recibió la bella actriz.

Maribel Guardia en contra de la violencia de género

Por otra parte Maribel Guardia fue criticada en redes sociales por su apoyo al actor Eleazar Gómez. Ante esto la actriz publicó un video en su feed de Instagram donde se retractó y reiteró, que condena la violencia de género. "Estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres. Saliendo de Televisa me preguntaron sobre Eleazar, yo no sabía nada del caso. Lo que dije de él es mi experiencia y la convivencia que he tenido con él".

Asimismo manifestó que fue terrible para ella ver las fotos de Stephanie Valenzuela, "me dolió muchísimo como mujer. Hay que parar la violencia contra las mujeres, no podemos permitirlo. Los feminicidios en México y el mundo entero crecen todos los días, en caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos".