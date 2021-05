"Tienes que ser profesional", le dijo Tinieblas Jr. a Macky González tras darle una nalgada (VIDEO)

Durante la reciente emisión de la competencia de baile "Las estrellas bailan en Hoy", que se lleva a cabo en el programa "Hoy", el luchador de la AAA Tinieblas Jr. le dio una nalgada a su compañera de baile Macky González, atleta mexicana quien participó en el reality deportivo "Guerreros 2020", lo que ha causado mucha molestia e indignación.

Tras terminar su coreografía Macky González evidentemente molesta y con lágrimas en sus ojos, abandonó por unos segundos el escenario de "Las estrellas bailan en Hoy". Posteriormente le reclamó al luchador por su acción, dejando muy en claro que esa nalgada no era parte de lo que habían ensayado.

En sus redes sociales Macky González compartió una fotografía que se tomó en uno de los pasillos de Televisa, luego del acoso sexual de parte de este luchador, acompañada de este poderoso mensaje:

Día complicado pero esperanzador, nadie tenga miedo de alzar la voz cuando algo no le parezca.

Asimismo Macky González le dijo a todas las mujeres que vieran esta publicación: "no están solas, no estoy sola, aquí nos respaldamos todas". La ex participante de "Guerreros 2020" agradeció a sus seguidores por todas las muestras de apoyo que había recibido, "ustedes son mi familia".

Durante la emisión de ayer viernes de "Las estrellas bailan en Hoy", Macky González manifestó que no quería seguir con una pareja de baile "que se deja llevar" por la euforia del momento, pues el luchador Tinieblas Jr. se excusó precisamente diciendo que la nalgada que le dio fue por la adrenalina y le pidió a la atleta que fuera profesional.

Tanto Tinieblas Jr. como el panel de jueces conformado por Andrea Legarreta, Latin Lover, Lolita Cortés y Ariel Miramontes, están siendo muy criticados por haber minimizado la situación.

"No hay que normalizar que una persona por adrenalina te toque, sin importar si eres mujer u hombre, nadie debe tocarte ni el hombro si tú no lo haz permitido", es uno de los muchos mensajes de apoyo que ha recibido Macky González.