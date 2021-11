"Tienes que ver las cosas de frente": La sinaloense Briseida Acosta, habla tras su salida del Exatlon

Sinaloa.- Tras 12 semanas en competencia y a pesar de ser una de las participantes más fuertes del equipo de Guardianes, el paso de la atleta sinaloense Briseida Acosta terminó en la quinta temporada de Exatlón. Aunque le hubiera gustado continuar en el reality de Azteca Uno, asimila que su salida fue justa por su rendimiento en los últimos días y al no superar el tiro final.

Proceso de adaptación

Prácticamente sin desempacar tras su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, atrasados hasta el verano de este año por la pandemia, Briseida Acosta viajó a las playas de República Dominicana para iniciar con la aventura de Exatlón.

“Yo venía de Juegos Olímpicos, creo que me costó un poquito más (adaptarme) porque venía de un resultado que yo no esperaba y por el cual yo no había trabajado. Llego al Exatlón no sabiendo qué pasa, no sabiendo los circuitos, no sabiendo los tiros”, comparte en una entrevista en vivo para Debate.

“Poco a poco empecé a entender que no es una competencia muy diferente de todo lo que yo había vivido. En tu deporte ganas y pierdes, pero tienes tiempo como de desdoblarlo entre torneo y torneo, a veces hay meses, a veces hay semanas, pero aquí es de diario el saber que a veces ganas y a veces pierdes, y tienes que estar bien con las dos cosas. Aceptar las victorias es más fácil que aceptar las derrotas, es lo que me costó un poco más”, agrega la joven de 28 de años.

Aunque forjó un gran cariño por todos sus compañeros de Guardianes, revela que una de las cosas más difíciles de la convivencia en el campamento o la fortaleza fue adaptarte a la personalidad de tantas personas. “Quiero mucho a todos los rojos que pasamos por esta quinta temporada, pero creo que lo más difícil era mediar las cosas. No todo es blanco ni es negro, ahí teníamos que encontrar un punto medio para todo, para un ambiente de paz y armonía”.

La nacida en Navolato, Sinaloa, considera que su participación fue buena. “La disfruté muchísimo y espero que la gente que me apoya, que es muchísima, lo haya disfrutado también”, puntualiza.

Competencia justa

En los primeros meses de Exatlón, Briseida Acosta fue una de las mujeres más fuertes de su equipo, pero en las últimas semanas bajó su rendimiento tras perder repetidamente los enfrentamientos. Eso le llevó a ofrecerse al último duelo de eliminación, donde tres mujeres de Guardianes debían buscar su permanencia.

“Yo creo que lo que es justo es justo, y habíamos quedado en un acuerdo las mujeres: la que tuviera menos rendimiento de la semana que salió eliminada Dulce a la semana que nos volviera a tocar es la que iba a ir. Pau ya estaba de cajón y la siguiente era yo, en los papeles que teníamos era lo que había”.

Aunque algunos de sus compañeros señalaron que Marcela debió ofrecerse al duelo de eliminación, la multimedallista olímpica considera que ir ella era lo justo.

“No sé si Yeye es la que tenía que alzar la mano o no, lo que sí sé es lo que me tocaba a mí y que no me iba a esconder [...] no es el resultado que yo quería, obviamente me quería quedar, quería seguir viviendo esa experiencia, empezaba a sentir que de nuevo agarraba vuelo, pero no fue así. Gaby encontró el tiro, yo no lo encontré, Pau hizo el trabajo que tenía que hacer y la que está aquí soy yo. Acepto las decisiones que tomé”, explica. “No le puedes tener miedo al resultado, tienes que ir viendo siempre las cosas de frente. Todo es un riesgo en esta vida”.

Aunque parte del público criticó que Briseida no aceptara el abrazo de su compañera Gabriela al momento de perder el último circuito, la sinaloense aclara que se sentía frustrada y no fue algo personal contra la reciente llegada.

“Soy una persona muy competitiva, pero también soy humana. Cuando yo me frustro, por lo regular busco aislarme un poquito y calmarme, porque puedo ser muy explosiva, soy muy visceral, es algo que toda la vida he trabajado y sigo trabajando. Ya después entendí que no era la forma, en ese mismo momento fui a pedirle una disculpa a ella y se acabó, no hay nada más atrás de eso”.

Ahora, tras descansar y visitar a su familia en los próximos días, asegura le gustaría adentrarse en nuevas experiencias. “Aparte de regresar a entrenar y ponerme en forma para concentrarme en mi deporte, me encantaría adentrarme en proyectos que están fuera de mi zona de confort. Si la gente llega y me propone cosas, me encantaría ponerlo sobre la mesa. El Exatlón me abrió un mundo de posibilidades”.