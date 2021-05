"Tienes un color sucio", así han discriminado a Fátima Molina, revela a Mara Patricia Castañeda

México. Fátima Molina, actriz originaria de Ensenada, Baja California y quien recientemente protagonizó la telenovela ¿Te acuerdas de mi?, junto a Gabriel Soto, comparte que varias veces ha sido discriminada.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Molina menciona que una vez le dijeron que tenía un color "sucio", además un actor la hizo sentir incómoda cuando le dijo que parecía "una princesa maya".

Me estaban arreglando muy bonita, me dijeron que parecía una princesa, pero este actor dice: 'una princesa maya'. No me gustó el tono en que lo dijo, y eso siempre lo he recordado."