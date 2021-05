"Tienes una mente depravada y tus mentiras serán tu cárcel": Frida Sofía a Enrique Guzmán

México. Frida Sofía, nieta del cantante Enrique Guzmán, arremete nuevamente en su contra a través de Instagram y le escribe una fuerte declaración la cual indica que no se detendrá en sus deseos de que se haga justicia a lo que le hizo en su niñez.

Frida Sofía declaró semanas atrás que el señor Guzmán supuestamente la "manoseó" cuando tenía cinco años de edad, y lo habría hecho durante varios años, cosa que calló por miedo, inseguridad e inmadurez.

Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no sólo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia y de ahí, tu mente depravada y tus mentiras siempre serán tu propia cárcel", escribió Frida Sofía en Instagram.

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, ya contrató abogados para proceder legalmente en contra de Enrique Guzmán, lo hizo público ella misma también en Instagram y aunque ha sido tratata de "loca" por muchos, dice que no se detendrá.

La ahijada de la fallecida María Félix y nieta de Silvia Pinal ha recibido el apoyo de organizaciones en pro de los derechos de la mujer y de los internautas, y con sus declaraciones ha causado polémica, puesto que muchos le creen, otros no.

A mí no me das miedo y a mí no me vas a callar. A paso firme", escribe en otro texto en Instagram Frida Sofía, quien tiene 29 años de edad y trabaja en su proyecto musical que pronto dará a conocer.