Tigre escapa de jaula durante  y ataca a los espectadores

La función en un circo se llevaba a cabo de lo más normal, y sus números eran la admiración del público asistente, pero las cosas se salieron de lugar en un segundo.

En el momento que realizaban un número con un tigre, todo se salió de control y el felino escapó de su jaula, por lo que de inmediato comenzó a atacar a los espectadores más cercanos.

En distintos portales de noticias se informa que el hecho ocurrió al norte de China, hace unos días.

El temor, miedo y desesperación hizo presa de las personas, quienes comenzaron a correr y apartarse del animal, quien se veía furioso.

Desafortunadamente un niño y un adulto sufrieron heridas provocadas por las garras.

Luego de un momento los entrenadores y un perro lograron regresar a su jaula al tigre, aunque dejaron a los espectadores con la boca abierta, definitivamente el circo dejó una mala impresión con este hecho.

Algunos usuarios han criticado que los circos continúen operando con animales que no viven en su hábitat, ya que representa un peligro para las personas y los animales que se sientes agredidos por estar encerrados.

UN HECHO SIMILAR.

Un hecho similar ocurrió a mediados de 2017. El inesperado ataque de unos leones a un domador de circo mientras realizaban un espectáculo, desató el pánico entre los asistentes, pues la furia que presentaron los animales provocó que la situación se saliera de control.

La usuaria de Facebook, Sranda vseho druhu, compartió el video, el cual logró alrededor de 20 millones de reproducciones en la red social como parte de una denuncia en contra de animales en los circos.

Aunque al inicio del show todo aparentaba avanzar con normalidad, uno de los leones se lanzó contra el domador, cuando en realidad debía permanecer en su banquillo.

Segundos después lo sometió con sus garras y para librar al hombre del peligro, empleados del circo comenzaron a rociarle agua.

El empeño del domador por controlarlo hizo que otro león se uniera a la lucha y esta vez, además de valerse del agua, se acercaron más integrantes del equipo para alejarlos con varas.

