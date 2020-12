Tik Tok censura a Lucero su video y no se explica por qué lo hizo

México La cantante mexicana Lucero, originaria de Ciudad de México y quien en su niñez protagonizó la telenovela Chispita, donde actuó con Angélica Aragón y el fallecido primer actor Enrique Lizalde, sube divertido video a Tik Tok, pero se lo censuran.

Lucero, quien ha actuado en otras telenovelas como Soy tudueña, al lado de Fernando Colunga, y en Lazos de amor, con Luis José Santander, es una de las consentidas en las redes sociales, sobre todo en Tik Tok, donde suma seguidores, pero en dicha plataforma le censuraron uno reciente.

En dicho video Lucero aparece haciendo burbujas con su boca, jugando, incluso hasta se pone shampoo en sus labios, y no contaba con que se lo censurarían, incluso ella misma se pregunta cuál sería el motivo de la censura por parte de Tik Tok.

No entendí por qué me censuraron o bajaron este de TikTok! ¿Alguien sabe? A ustedes, ¿qué les parece el videito, es simpático o no? #lucero”, escribe Lucero en su red social.