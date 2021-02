TikTok censura a Curvy Zelma y ella denuncia gordofobia por la aplicación

México.- Una gran lección le dio Curvy Zelma a todos sus seguidores, sobre todo a todos aquellos que utilizan TikTok como medio de entretenimiento, pues asegura que la aplicación está discriminando cuerpos de tallas grandes como el de ella, esto debido a que le censura un video que compartió recientemente.

A través de sus redes sociales, donde cuenta con más de medio millón de seguidores, Zelma Cherem denunció a la plataforma y aseguró que discriminaban con gordofobia, pues compartió un video en el que aparece con top y shorts deportivos mostrando con gran orgullo las celulitis que adornan su cuerpo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"La gordofobia es real. Lo que es 'aceptable visualmente y no incomoda eso es digno de mostrarse' ¿no?", inició su mensaje la conductora de televisión y figura en las redes sociales asegurando que a " mujeres grandes como yo haciendo una actividad como yoga en shorts es agresivo, violento y sexual?".

Leer más: Fue expulsado del programa "Gran Hermano" de Portugal tras hacer saludo nazi

Asimismo, continuó explicando que a personas de cuerpo delgado no los censuran pese a que en diferentes ocasiones sí rompen con las normas de la aplicación. "Pero al mismo tiempo videos de mujeres y hombres enseñando su cuerpo delgado y sus senos eso no es digno de censurar ahí no hay bronca no?".

Según Curvy Zelma, como es conocida en las redes sociales, es una completa incoherencia lo que ha hecho la aplicación, además, comenta que para ella es un caso de gordofobia, asegurando que "Todos los cuerpos tenemos derecho de mostrarnos libres y cómo nos guste, todos somos valiosos".

Finalmente, hace una reflexión sobre la pésima problemática que continúa vigente en el mundo, que es la discriminación hacia otras personas por su tipo de cuerpo, explicando que muchos jóvenes sufren por esto y hasta llegan a atentar contra su vida.

Leer más: Como una sirena atrapada, Jailyne Ojeda hace alucinar en Instagram

"Diario miles de personas se quitan la vida por actos gordofóbicos como esto y lo peor muchos jóvenes sufriendo por encajar y de maneras no sanas para de esa forma si ser socialmente aprobados. Que triste tiktok", finalizó el mensaje que acompañó al video publicado hace algunas horas en Instagram.

Antes del video en TikTok, la conductora que se ganó el cariño de todo tras su aparición en Venga la Alegría, compartió la misma fotografía en las redes sociales y se mostró de lo más orgullosa de su físico, recibiendo bastantes elogios y admiración por parte de sus cientos de miles de seguidores.

Suscríbete aquí a Disney Plus