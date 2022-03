Tiktoker revela supuestos maltratos a Tania Rincón, de parte de Andrea Escalona y otras compañeras

Tania Rincón es una de las conductoras favoritas del programa "Hoy". Su carisma ha conquistado a la audiencia de este matutino, uno de los shows estelares de Televisa, donde trabaja al lado de Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Andrea Escalona y otros presentadores. Cabe mencionar que tiempo atrás, formó parte del elenco estelar de "Venga la alegría" en TV Azteca.

Han surgido rumores de que Tania Rincón es víctima de maltrato por parte de sus compañeras de "Hoy", entre ellas Andrea Escalona, hija de la fallecida productora de televisión Magda Rodríguez. Al parecer, las demás conductoras del matutino de Las Estrellas, están celosas de que la esposa de Daniel Pérez (no forma parte del medio artístico), sea la preferida del público.

El Tiktoker Pablo Chagra, a través de su canal "Chismillennial", asegura que Tania Rincón no la pasa nada bien en "Hoy", aunque siempre tenga una sonrisa en su lindo rostro.

"Yo te puedo decir que yo tengo mis contactos, mis infiltrados en la DEA y ellos me dijeron: 'te puedo decir que Tania no la está pasando bien, le está costando trabajo y que sí está pagando derecho de piso', entonces ¿Qué pasó ahí?, ¿dónde está la sonoridad?".

El derecho de piso en una televisora, es hacer los mandados y otras exigencias que le pidan sus compañeros.

Según Pablo Chagra, Tania Rincón es tratada de esta manera por sus compañeras, ya que se realizaron los famosos focus groups (donde los televidentes califican a los conductores del programa), y ella salió muy favorecida. "Le fue muy bien, entonces también de ahí puede que digan: 'ay ya está temblando mi lugar'".

¿Hay enemistad entre Andrea Escalona y Tania Rincón?

Este rumor surgió hace unas semanas. En uno de los juegos en "Hoy", Andrea Escalona empujó a Tania Rincón, provocando su caída. Ante esto, se llegó a decir que no había una buena relación entre ellas.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Tania Rincón desmintió tener enemistad con la hija de Magda Rodríguez. "Compartimos camerino, entonces, siempre estamos recomendándonos libros, dándonos consejos, somos muy comadres, la verdad".

Sobre aquel incidente, donde fue empujada por su compañera, manifestó: "me llevo muy bien con ella, creo que nos parecemos en el sentido de que las dos somos muy competitivas. Ese día ella estaba muy apenada porque además todo mundo le decía 'la aventaste', lo tomo con mucho humor, no me pasó nada, obviamente no me encanta estarme cayendo al aire, pero trato de tomarlo ya con mucho más humor".