Tiktoker se vuelve viral al tatuarse a Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp

Estados Unidos.- El mediático juicio que enfrentaron Johnny Depp y Amber Heard ha desatado todo tipo de reacciones, críticas y comentarios entre quienes lo han seguido paso a paso, aunque también hay quienes decidieron ir más allá con el tema, tal es el caso de una tiktoker que decidió tatuarse el comentado momento en la piel.

Luego de que Camille Vasquez, la abogada de Depp, ganara reconocimiento al demostrar lo bien que realiza su trabajo, muchos admiraron su inteligencia, demostrando su admiración por una mujer destacada en lo que hace, motivo por el cual recibió un homenaje de parte de una joven tiktoker.

Resulta que Jazzmyn Wollfe, una tiktoker y artista de la tinta, conocida en la plataforma como @tattooedingenue, decidió plasmar su fascinación por el juicio con un diseño muy especial, homenajeando así a la abogada que tantos comentarios ha generado desde su participación en el juicio que finalizó este 01 de junio de 2022.

La joven de 27 años de edad mostró a través de un video para TikTok su singular tatuaje, mismo que está compuesto por líneas que dan figura a la abogada y debajo lleva la palabra "Objeción" en mayúsculas, logrando volverse viral y logrando más de un millón de reproducciones.

Jazzmyn reveló ante sus más de 84 mil seguidores que el tatuaje que se realizó en la pierna en honor a Camille simboliza "la fuerza, la confianza, el hablar y buscar sin culpas la verdad y la justicia", desatando diferentes opiniones al respecto.

Pero se trata de un diseño muy especial para ella, pues confesó que sobrevivió a una relación abusiva que la marcó de por vida. Además, quedó impresionada por el contrainterrogatorio de Vasquez a Heard.

También destacó que Camille se mantuvo firme e hizo todo lo que estuvo en sus manos para lograr justicia, convencida de que Depp es una víctima de abuso. A pesar de su admiración por la abogada, Wollfe dejó en claro que no significa que también apoye a Depp: "Mi admiración por su diligencia y comportamiento no tiene relación con mi opinión sobre Amber o Johnny, o cualquier otra persona de cuya narrativa personal no pueda hablar", compartió.

El tatuaje le ha generado bastantes comentarios positivos, según compartió la joven tiktoker en una entrevista con The New York Post, además, hubo varias personas que le dedicaron emotivos mensajes ante su acción.

