Tim Burton de paseo en Coyoacán y probando salsas

No es la primera vez que Tim Burton viene a México, sin embargo, aún hay muchos lugares que lo pueden sorprender. Esta tarde el cineasta paseó por Coyoacán y en el lugar que más llamó su atención fue el mercado de artesanías.

Ahí pocos fueron los que lo reconocieron. "Muy alto, despeinado como siempre, no sabía si realmente era él, así que lo primero que hice fue preguntarle si era Tim Burton", narra Maribel Pérez Rico.

La joven de 24 años, reconoció al cineasta entre las artesanías y en cuando él le dijo que no se equivocaba gritó de la emoción. "Me pidieron que mantuviera la calma, porque no querían llamar la atención y que él pudiera seguir paseando", agrega.

Tim Burton en Coyoacán/El Universal

Más adelante, Berenice Mendoza también lo vería a lo lejos y con la misma curiosidad e inseguridad de no saber si realmente era él se acercó y le pidió una foto.

Ambas reconocen que sólo iba a acompañado de cuatro personas, sin nada de seguridad y con la tranquilidad de "un turista más".

"Llevaba en la mano cucharitas con las salsas que te dan a probar en el mercado", señala Mendoza de 35 años.

SU LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO



A lo largo de su carrera Tim Burton ha plasmado las pesadillas de muchos en su trabajo, pero en la realidad quien espanta al cineasta son los fans y la prensa.

O al menos esa fue la impresión que Burton dio a su llegada a la Ciudad de México, cuando al arribar se dio cuenta que decenas de fans y reporteros lo aguardaban.



El realizador visiblemente sorprendido y por momentos hasta espantado de ver tanta gente, no le quedó más que regresar a migración y aguardar a que la multitud se disipara.

Menos de 30 segundos fueron lo que Tim estuvo con la prensa, no habló, no saludó y simplemente se escondió.



Pasados los minutos, el realizador de El joven manos de tijeras logró evadir a casi todos y salió por la zona de accesos a viajes nacionales.

Quienes tuvieron la suerte de verlo, antes de que subiera a su camioneta con rumbo a un reconocido hotel del centro Histórico, pudieron pedirle autógrafos y hasta fotos.

Antes de irse, el cineasta autografió una playera de fútbol con el nombre “Tim Burton”. El fanático incluso obsequió a su ídolo una playera de la selección mexicana, detalle que Burton agradeció.

TIM BURTON Y LA PELICULA DE DUMBO

La película "live action" de "Dumbo" ya está en producción y contará con la dirección del visionario Tim Burton y un elenco conformado por los actores Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green y Michael Keaton.

La nueva versión del cuento clásico de Disney de 1941 se estrenará el 29 de marzo de 2019, se informó durante la D23 Expo que organiza Disney, la cual se lleva a cabo este fin de semana en Anaheim, California. Durante la presentación, también se dieron a conocer las primeras imágenes.

De acuerdo a información en un comunicado de prensa, Ehren Kruger y Justin Springer están a cargo de la producción a partir de un guión de Kruger, mientras que Nigel Gostelow es el productor ejecutivo.

Con información El Universal

Te puede interesar