Timbiriche: Así recuerdan su paso por la famosa agrupación llena de excesos y lucha de egos

Timbiriche fue una de las agrupaciones más importantes de México durante las décadas de los 80 y 90, principalmente cuando los integrantes se volvieron estrellas juveniles y la llegada de nuevos integrantes desató una lucha de egos y la exposición de vicios.

Cada uno de los integrantes de Timbiriche quedaron marcados en esta parte de su trayectoria musical, sin embargo las situación quedó a la vista de externos con la llegada de la agrupación a protagonizar el musical “Vaselina” en 1984, en donde Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening, Benny Ibarra y Sasha Sokol, recibieron entre el elenco a Lolita Cortés, una joven actriz.

La experiencia que le quedó a Cortés fue parecida a la de las películas como “Chicas pesadas, yo era como la nerd” recordó la artista, “fue muy difícil para mí, no hay recuerdos lindos, no son los mejores... Alix me pintó la raya. El problema era que yo decía 'bueno, a mí demuéstrame que son muy talentosos', pero era de '¿tus pantalones no son de marca?, 'ay, yo viajé a no sé dónde'”, agregó.

Cortés reveló que con tal de encajar con los otros integrantes accedió a fumar con tan solo 13 años y que las presentaciones de ‘Vaselina’ solían realizarse con los miembros del elenco con resaca, ya que consumían mucho alcohol durante las pijamadas.

Por su parte, Edith Márquez confesó que durante su entrada al grupo como reemplazo de Mariana Garza, solo recibió “bullying” y malos tratos de los integrantes ya que, “el lema era 'esta es la nueva, pues que se gane el lugar”.

Márquez afirmó que se pasó un año sufriendo bromas muy pesadas como “desconectar el micrófono, vaciar el extintor por debajo de la puerta, una serie de situaciones muy difíciles para mí”.

Otros temas controversiales en Timbiriche

La relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano Macedo, cuando ella tenía 14 años y él 39, representó una etapa llena de toxicidad en su vida y que incrementó con su salida de la agrupación en donde tuvo que enfrentarse a las adicciones y la depresión, sin embargo logró reponerse según una entrevista que dio para El Universal en 2004, en donde afirmó que ha “recuperado el respeto por mi cuerpo”.

La rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio siempre estuvo presente, aunque explotó en un concierto en Monterrey donde se fueron a los golpes tras jalarse con los micrófonos, “yo traía una coleta de lado y me la volteó del otro lado, me enojé bastante y recuerdo que una parte del público gritaba Thalía y la otra Paulina", recordó Rubio hace unos años.