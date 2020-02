Timothée Chalamet podría dar vida a Robin en el cine

El joven actor Timothée Chalamet estaría contemplado para que en 2021 de vida en el cone a Robin, se informa en distintos portales de noticias. La noticia alegra a los seguidores de Chalamet y lo celebran en redes sociales.

Timothee Chalamet, de 24 años de edad, se hizo famoso tras su participacion en la pelicula Call me by your name y ahora podria recibir la gran oportunidad de ser Robin en una pelicula que dirigiría Matt Reeves, realizador de Batman.

Timothée Chalamet podría darle vida al fiel compañero de Batman, el Joven Maravilla, Robin, y la pelicula comenzaria a rodarse a partir de mediados de 2021.

Timothée Hal Chalamet es originario de Nueva York y según información en Wikipedia, nace el 27 de diciembre de 1995; es un actor franco-estadounidense.

A Timothée se le conoce principalmente por sus actuaciones en la serie de Showtime Homeland (2012), Women & Children (2014), Tom Cooper en Interstellar (2014) y en Call Me by Your Name (2017).

En Mujercitas, película estrenada hacia finales de 2019, también se le pudo ver al actor, quien en su infancia hizo muchos comerciales para la televisión y cortometrajes de terror.