Tina Fey y Amy Poehle encargadas de los Globos de Oro 2021

Tina Fey y Amy Poehler compartirán los deberes del anfitrión para la ceremonia de los Globos de Oro en 2021.

La misma Poehler compartió el anuncio en una reunión de críticos de televisión el sábado, solo una semana después de la ceremonia transmitida con Ricky Gervais como anfitrión.

"No hay dos personas más divertidas en ninguna parte", dijo Poehler, quien se presentó con el nombre de un publicista de la NBC que iba a abrir la presentación de un día de la red sobre su programación.

Poehler, irónico, dijo que la red estaba contenta de que la pareja encontrara tiempo en sus ocupados horarios para enfrentarse a los Globos. Han acogido tres veces antes.

En la ceremonia del domingo pasado, los chistes sarcásticos de Gervais en su quinto turno como anfitrión recibieron críticas y reacciones mixtas de la audiencia de celebridades. Poehler y Fey obtuvieron una recepción más cálida por su enfoque cómico.

Gervais dijo repetidamente durante la ceremonia que era la última vez que tenía la intención de presentarse. Un total de 18.3 millones de espectadores sintonizaron, una pequeña caída sobre los 18.6 millones que vieron la ceremonia de 2019 co-organizada por Sandra Oh y Andy Samberg.

"No se puede negar que la química cómica de Tina y Amy es infecciosa", dijo Lorenzo Soria, presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga los premios de televisión y cine. "No podemos esperar a ver al dúo dinámico regresar al escenario de los Globos de Oro".

Poehler bromeó diciendo que no podía esperar para presentar el premio a la mejor película para el video, "Puppy Dog Bouncing in the Box Like This".

NBC la mantiene ocupada: la cadena anunció el sábado que ha renovado el espectáculo de artesanía "Making It", presentado y producido por Poehler y Nick Offerman, ex compañeros de reparto de "Parks and Recreation".

La fecha para los Globos de Oro del próximo año se anunciará más tarde, dijo NBC.