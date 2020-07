Tina Turner, la reina del rock, regresa para colocarse en el número uno Billboard

La legendaria artista estadounidense Tina Turner salió temporalmente de su retiro profesional, para lanzar un remix de su aclamado éxito "What’s love got to do with it" con el productor noruego DJ Kygo y que en sus tres primeros días al aire, ya se ha posicionado en el primer lugar de la cartelera Billboard.

La noticia fue revelada por la organización Billboard, especializada en la industria de la música y el desempeño de los temas más populares, principalmente en territorio estadounidense. "What’s love got to do with it" forma parte del icónico disco "Private Dancer" de Tina Turner, que en 1984 le permitió ganar cuatro premios Grammy y fue el segundo disco más vendido de ese año.

Fue el quinto álbum de la artista y durante su promoción, la cantante y actriz habló del abuso físico y psicológico que había sufrido durante su tumultoso matrimonio con el productor Ike Turner.

La canción, escrita por Graham Lyle y Terry Britten, también dio el nombre a la película sobre la vida de Tina Turner, protagonizada por Angela Bassett en 2003. En esta versión de 2020, el tema ha sido acompañado de un ritmo que recuerda a la música disco de finales de los 70´s.

Tina Turner de 80 años de edad, estaba retirada de la vida artística desde 2013 y actualmente vive en Suiza con su marido. De hecho, hace unos años renunció a la nacionalidad estadounidense para evitar pagar impuestos dobles. "¡No puedo creer que esté lanzando una colaboración con Tina Turner este viernes! 'What’s love got to do with it' es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos", escribió, por su parte, DJ Kygo en su cuenta de Twitter al anunciar la colaboración.

Esta es la segunda vez que el también productor noruego toma un éxito de la década de los años 80´s y le da los colores musicales actuales. El primero fue "Higher Love" de Whitney Houston, versión que también logró imponerse en las listas de Billboard.

La nueva versión de "What’s love got to do with it" es el primer sencillo de Kygo que no forma parte de "Golden Hour" su nuevo disco de 2020, que incluye canciones con Sasha Sloan, One Direction y Tyga.

La carrera musical de Tina Turner se desarrolló durante más de cincuenta años, además de ser una de las principales y mayores componentes de rock siendo considerada como la "Reina del Rock". Tuvo sus inicios a mediados de la década de 1950 como cantante de performance con su esposo, líder de la banda y compositor Ike Turner de los Kings of Rhythm; es conocida por sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos, su poderosa voz y su longeva trayectoria.

