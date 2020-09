Tini Stoessel, ex novia de Sebastián Yatra, lanza claras indirectas a Danna Paola

A mediados de mayo pasado Sebastián Yatra y Tini Stoessel anunciaron a sus seguidores que su relación amorosa había terminado. A través de un comunicado que compartieron en sus respectivas redes sociales, los cantantes manifestaron: "hola, queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación, vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina".

Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón, gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho.

¿Por qué se separaron Sebastián Yatra y Tini Stoessel?, es la pregunta que muchos de sus fans se siguen haciendo. En redes sociales la cantante Danna Paola ha sido señalada como "la manzana de la discordía". Anteriormente usuarios de Twitter viralizaron un fragmento de un Instagram Live de Danna, donde canta su éxito "Mala fama" donde originalmente dice, "que si me fui con Maluma, no, dicen que Yatra y Ozuna, no, yo duermo sola en mi cama". Pero en su live la también actriz, cambió la letra de la canción y dijo: "que si me fui con Maluma, no, que si con Yatra, con Yatra si me fui".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ante esto muchas personas han asegurado que Danna Paola se metió en la relación amorosa entre el colombiano Sebastián Yatra y la argentina Tini Stoessel. En un reciente tweet Tini manifestó lo siguiente, lo que muchos han interpretado como una clara indirecta para la cantante mexicana: "ahora ya entiendo su mala fama, pero el que la hace tarde o temprano la paga".

Tini Stoessel, ex novia de Sebastián Yatra, hace alusión en su publicación en Twitter a la canción "Mala fama" de Danna Paola. Ante todo las acusaciones y señalamientos, en una entrevista para el programa Suelta la Sopa, la actriz mexicana pidió tanto a los fans de Tini como a los suyos, dejar tanto odio a un lado.

Yo la respeto muchísimo (a Tini Stoessel), me encanta su música, yo creo que justamente es un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente ni sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer, entre mujeres hay que apoyarnos, no debe de haber odio y por favor, entre fandoms no haya odio, el mundo necesita más amor.

Danna Paola pidió a sus fans detener el odio. Foto: Instagram @dannapaola

En abril pasado la cantante, actriz y modelo Tini Stoessel, dejó entrever en el programa de la televisión argentina Cortá por Lozano, que su relación con Sebastián Yatra no andaba del todo bien. "Siempre tuve relaciones a distancia, no solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo, no se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras, es muy angustiante. No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico, hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Él está en Medellín, en Colombia, con sus padres y sus hermanos".

Y en medio de los rumores de ser la culpable de esta separación, en julio Danna Paola y Sebastián Yatra llevaron a cabo una colaboración musical. Se trata del tema "No bailes sola". En aquel momento la intérprete mencionó: "moríamos de ganas de que escucharan esta canción que nos vuelve locos y estamos muy emocionados. Cuatro meses de espera y lo hicimos ¡Sebitas, gracias por tanto! Toda esa buena onda y el gran equipo que hemos hecho creando magia con esta bomba".