Tini Stoessel tachada de copiar el look y música de Danna Paola

Tini Stoessel de 23 años de edad vuelve a desatar polémica en redes sociales y no por Sebastián Yatra de 25 años de edad, quien fue su novio en el pasado, sino por el look que al parecer le copió a quien supuestamente es su rival de amores, Danna Paola de 25 años de edad.

Y es que como muchos de los fans de Danna Paola saben, ella se cambió el look de cabello para los Premios Juventud, donde la vimos con un cabello más claro, por no decir rubio, e incluso los fans se percataron de que la artista bajo de peso, pero ahora los fans de Danna Paola están asegurando que Tini Stoessel, le copió el look por unas fotos que subió a su cuenta de Instagram.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Como algunos sabrán, hace cuatro días Tini Stoessel, lanzó el tema Duele, donde muchos de sus fans lo relacionaron con la supuesta traición de Sebastián Yatra con Danna Paola, pero los fans de Danna Paola, lejos de dejar que hablaran de su estrella favorita la defendieron y tacharon a Tini Stoessel de copiarle el look de cabello a Danna Paola.

Para quienes no conocen mucho de Tini Stoessel originaria de Argentina, anteriormente su imagen era un tipo castaño oscuro, pero para el video Duele, decidió cambiarlo por un rubio, muy parecido al de Danna Paola, con quien se le sigue relacionado sentimentalmente con Sebastián Yatra.

"La despechada jaja aguante Dana Paola", "¿Danna eres tú? No es una imitación barata de ella", "Con el pelo rubio te pareces a Danna Paola", "Castigo divino pa las tinistas .... tanto que criticaron a danna por ser rubia y ahora la tini le copia a danna ... por eso no es bueno escupir tan alto", "Pensé que eras Danna Paola perdón lo digo con respeto es por la peluca rubia @tinistoessel", le escriben a la bella Tini Stoessel en redes.

Aunque muchos de los fans de Tini Stoessel aseguran que en realidad la cantante solo se puso una peluca, la siguieron atacando pues los fans de Danna Paola aseguran que Tini Stoessel solo se quiere hacer la víctima ante el posible romance de Danna Paola y Sebastián Yatra, pero ellos no han dicho nada al respecto sobre una relación.

Lo que sí es verdad es que Danna Paola y Sebastián Yatra originario de Colombia, han colaborado mucho en cuanto a la música, pues como algunos saben, hace poco estrenaron el videoclip, No Bailes Sola, tema el cual ensayaron juntos a altas horas de la madrugada en la ciudad de Miami, donde las especulaciones sobre su amorío se desató.

Tini Stoessel al parecer copió el look de Danna Paola según los fans de la mexicana/Instagram

Hasta el momento nadie sabe si en realidad Danna Paola le bajó el novio a Tini Stoessel o si en verdad sale con Sebastián Yatra, pero la batalla en redes entre estas dos divas del pop se desató por completo, por lo que muchos ya tomaron sus bandos.

Otra de las cosas que se ha hablado mucho en redes sociales, es sobre la perdida de peso de Danna Paola durante esta pandemia, ya que se le ha visto en traje de baño donde luce maravillosa, pero muchos de sus seguidores le han dicho que no les gusta verla tan delgada.

Cabe mencionar que Danna Paola nacida en la Ciudad de México, siempre se ha mantenido callada en el terreno amoroso, ya que solo le gusta darse a conocer por su carrera y no por sus escándalos, pues se considera una mujer profesional.