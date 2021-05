Tinieblas Jr da una nalgada a Macky González en "Hoy"; la atleta le reclama ante las cámaras (VIDEO)

La competencia de baile "Las estrellas bailan en Hoy", que se lleva a cabo en el programa "Hoy", ha dado mucho de que hablar. Anteriormente Latin Lover, uno de los jueces de este show, se agarró a golpes en plena transmisión en vivo con el luchado Pirata Morgan, la actriz Michelle Vieth terminó vomitando tras su presentación en la pista de baile y sin dejar de mencionar, los enfrentamientos entre Lolita Cortés y Laura Bozzo. Ahora Tinieblas Jr. protagoniza una controversia tras una nalgada que le dio a Macky González.

El luchador mexicano Tinieblas Jr. y la atleta Macky González, ex participantes del reality deportivo "Guerreros 2020", llevaron a cabo una coreografía al son de la canción "Played-A-Live (The Bongo Song)" del grupo danés de música trance y dance Safri Duo.

En una parte de la coreografía, Tinieblas Jr. creyó que estaba bien darle una nalgada a su compañera de baile, lo que evidentemente molestó e indignó a la atleta mexicana, quien al finalizar lo enfrentó ante las cámaras del matutino de Las Estrellas.

Macky González dejó muy en claro que esa nalgada no era parte de la coreografía. "No puedo, no está bien, nosotros no habíamos puesto una nalgada que quede claro". Asimismo la participante de "Las estrellas bailan en Hoy", calificó esta situación como inaceptable.

Yo no puedo continuar con una pareja que se deja llevar por la euforia, ósea, en dónde crees que estás.

Después de faltarle el respeto a Macky González, Tinieblas Jr. se hace el ofendido y le pide a ella "que sea profesional".



Además de justificar la nalgada que le dio como parte de la adrenalina. ¡NO PUEDE SER!��pic.twitter.com/icf0z09WM7 — Karly Aldana (@karlyaldana7) May 14, 2021

Por su parte Tinieblas Jr. le dijo a Macky González que no debía tomarlo de esa manera, "tienes que ser profesional, si eres profesional síguelo".

Posteriormente el luchador de la AAA ofreció una disculpa a Macky: "yo soy un personaje para los niños, es lo que la adrenalina nos hace, con todo el respeto que te tengo una disculpa". La atleta aceptó sus disculpas, "luego por eso me tachan de ser mamona, pero estas cosas pueden suceder".