Tinnitus, la "enfermedad de los músicos" que pudo acabar con la carrera de Phil Collins

Reino Unido.- Phil Collins es considerado uno de los músicos mas talentosos del planeta tierra, pues además de su grandiosa voz he escrito varias obras de arte, sobre todo si eres fan de Disney seguramente sabes de lo que estamos hablando, sin embargo, algo que pocos saben es que el cantante estuvo a punto de tirar la toalla y bajar de los escenarios para siempre cuando el estrés le provocó una horrible enfermedad para la que no existe cura llamada Tinnutis, también conocida como la "enfermedad de los músicos".

Comenzaba la segunda década de los 2000 cuando el cantante fue diagnosticado con esta condición, la cual se define como la pérdida de la audición relacionada con la edad, una lesión en el oído o algún trastorno del aparato circulatorio. Regularmente se presenta como ruido o zumbidos constantes en los oídos. En el caso del cantante británico fue el oído izquierdo, y esto le provocó otros síntomas derivados de la misma condición como vértigo, desequilibrio, sordera y náuseas, mismo que pusieron en "jaque" su carrera musical.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En ese momento, estaba grabando en Estados Unidos y había pasado el día cantando en el estudio. Luego recogí a mi hija de la escuela. Llegamos a casa, comimos algo, jugamos un videojuego. Entonces, de repente, mi oído hizo sssssssshh. En un segundo, mi oreja izquierda simplemente se cerró. Como si hubiera estado bajo el agua. Traté de despejarme pellizcándome la nariz", dijo Collins para el medio extranjero Connect Hearing.

El cantautor explicó que vio esta situación como un "jalon de orejas" por parte de Dios, pues admitió que durante muchos años llevó una vida muy acelerada en cuanto su carrera. Finalmente aceptó que lo vio como una advertencia sobre tomas las cosas con más calma pues si seguía de esa manera pudría haber perdido por completo su capacidad auditiva.

Cabe señalar que la Tinnitus no es considerada en sí como una enfermedad, sino un síntoma de un trastorno no diagnosticado. Para este problema no existe una cura pero si un tratamiento con el que puede mejor con el tiempo, no obstante, el problema también puede empeorar. Se le conoce también como la "enfermedad de los músicos", ya que una de las causas principales es la exposición a los ruidos fuertes, algo que podría considerarse el pan de cada día de los artistas. Algunos músicos que padecen esta condición además de Collins son, Eric Clapton, PULPUL, el líder de Ska-P, Noel Gallaguer, Neil Young, Ozzy Osbourne, entre otros.

De acuerdo a la Comisión de Audiología de la Socidad Española de Otorrinolaringología y Cabeza y Cuella, la tinnitus se ha convertido en una enfermedad emergente de la socidad moderna debido a la constante exposición al ruido.

Afortunadamente el descanso le cayó bastante bien a Phil Collins y mas tarde en 2016 pudo retomar su carrera, realizando sus giras con horarios menos estresantes. Es importante mencionar que los más grandes éxitos del cantante británico siguen colocándose como los favoritos de los usuarios, alcanzando cientos de millones de reproducciones como es el caso de "In The Air Tonight", "True Colors", "You´ll Be in My Heart", "Son of Man", entre otros.

LiLy Collins, hija de Phil Collins en su mejor momento

Alguien que ha seguidos los pasos de Phil Collins en el mundo del arte pero no precisamente en la música es su hija, Lily Collins, quien en la actualidad es considerada una de las actrices y modelos más reconocidas en Estados Unidos. La hija del cantante y su ex esposa Jill Tavelman, logró marcar su debut en el séptimo arte con la película, "The Blind Side", además, cuenta con una nominación a los premios Globo de oro por su gran interpretación en "Rules Don´t Apply.

Phil Collins y su hila Lily llevan una excelente relación padre e hija/ Instagram

Entre sus trabajos mas recientes, la mujer británico-estadounidense protagonizó la serie de Netfilx, "Emily in Paris", donde logro conquistar a miles de personas con su belleza y sencillez, misma que seguramente heredó de su padre. De momento la segunda edición de este proyecto solo está en especulaciones pero sin duda sería una gran éxito.