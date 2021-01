TinyTan hace llorar al ARMY de BTS con el MV animado de "00:00 (Zero O'Clock)"

Ya sea con el anuncio de un nuevo comeback, una actualización en Twitter o Weverse de alguno de sus siete integrantes, el lanzamiento de una nueva canción, su aparición en alguna ceremonia de premiación, portada de revista, etc...BTS tiene el poder de alegrar millones de corazones alrededor del mundo y a su vez, logran convertir al ARMY en un mar de lágrimas en cuestión de segundos, tal y como sucedió este día con el lanzamiento del MV animado de la canción "00:00 (Zero O'Clock)" a cargo de TinyTan, la adorable versión animada de Bangtan.

"Cuando un sueño da un paso de nuevo, el mundo contiene la respiración por un momento", con esta frase se anunció en la cuenta oficial en Twitter de TinyTan, el estreno de este hermoso MV. Como todo el ARMY sabe, "00:00 (Zero O'Clock)" es una de las preciosas joyas musicales de "Map of the Soul: 7", el cuarto álbum de estudio de BTS, una canción a cargo de la vocal line (V, Jungkook, Jin y Jimin).

Con esta canción BTS le dice al ARMY que por más complicado y triste que sea un día, al final, el reloj marcará las 00:00 horas, el comienzo de un nuevo día, una nueva oportunidad para ser mejores personas, una nueva oportunidad para ser felices.

"Existe ese tipo de día, un día en el que estás triste sin motivo, con el cuerpo pesado, un día en que todos, excepto yo, parecen ocupados y temibles. Mis pasos no disminuyen, creo que ya llego tarde, ves, el mundo entero es detestable...pero este día ya terminará, cuando las manecillas de los segundos y minutos estén en el mismo lugar, el mundo sostendrá la respiración por un momento y serás feliz, doce en punto", dice una parte de "00:00 (Zero O'Clock)".

El MV de TinyTan comienza con una imagen animada de Seúl, Corea del Sur, esa vista que hemos apreciado en muchos K-dramas. Una joven regresa a casa luego de tener un día nada agradable. Al llegar y acostarse en su cama, la tristeza la invadía. Los malos pensamientos no la dejaban conciliar el sueño; de un momento a otro aparecen ante ella las versiones animadas de los chicos de Bangtan Sonyeondan.

Al no poder creer lo que miraba, la versión animada de Jin le manda unos de sus característicos besos. Ese amor que le manda, hace que en su habitación aparezca una ballena púrpura (en referencia a la ballena protagonista de la canción de BTS "Whalien 52", misma que aparece en el MV animado "We are Bulletproof: the Eternal").

Esa ballena lleva a la joven a un viaje mágico lejos de todo dolor, acompañada de los TinyTan. Más allá de las nubes, en el universo púrpura de BTS, toca el piano para los pequeños Idols, algo que ella la hace muy feliz. Al lograr su misión, alegrar el alma y corazón de la joven, los TinyTan la dejan durmiendo placenteramente en su habitación.

"Estoy hecha lágrimas", expresó una ARMY, señalando que la manera en que BTS expresa el amor que tiene por sus fans, es única. "Los amo, no los merezco, amé el video, son únicos en esta vida, la verdad ellos saben cómo es su amor hacia ARMY y ARMY sabe cómo es el amor hacia BTS, no paro de llorar, i purple you".

Otra fan de la boy band surcoreana manifestó al respecto: "ellos me quieren ver llorar ¿verdad? Pero describieron exactamente lo que siento al escuchar su música y los momentos que me ayudaron y es que....no sé, es muy especial, gracias BTS".

No importa cuan triste esté, BTS siempre alegrará mis días, gracias a ellos aún estoy aquí, si ellos no hubieran llegado a mi vida, no se que hubiera pasado, pero gracias a ellos aún puedo seguir.

"Son los 3:14 minutos mas significativos para mí, Bangtan entró a mi vida a brindarme luz y esperanza, hace de mis días primavera", compartió otra ARMY.

Al final del MV de TinyTan (lanzado este 15 de enero de 2021 a las 23:59 PM, hora de Corea del Sur), aparece la frase: "cuando termine esta canción que seas un poco más feliz".