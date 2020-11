Tiziano Ferra estrenará documental sobre su alcoholismo, bulimia y homosexualidad

Tiziano Ferro de 40 años de edad fue una de las estrellas más populares a principios de los 2000, pues su potente la cual se escuchaba grandioso en la balada romántica hizo que su carrera despegara de la noche a la mañana, pero lo que pocos saben es que el éxito del italiano estaba rodeado de alcoholismo, bulimia y homosexualidad, por lo que se las vio muy duras.

Es por eso que Tiziano Ferro habló por primera vez de dicha etapa en el documental titulado Ferro, el será lanzado por la plataforma Amazon Prime, donde el artista cuenta su experiencia al principio de su carrera la cual fue muy abrumadora, ya que tuvo que pasar por momentos difíciles, los cuales tuvo que ocultar para que su público no dejara de seguirlo, pero fue algo demasiado difícil para él, principalmente su homosexualidad, pues tenía miedo de perder su carrera por dicha preferencia.

Me convertí en una persona superfamosa a los 21 años, pero a esa edad no sabes quien eres, especialmente su llegas desde una ciudad pequeña como la mía, construida por la acción de Mussolini y en la que nunca había oído hablar de igualdad o de respeto. Crecí sin saber quien era, porque no había personas como yo, que me dijeran que eso estaba bien y que lo importante era ser honesto, dijo Tiziano Ferro para EFE.