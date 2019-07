Tiziano Ferro y el día que llamó bigotonas a las mexicanas

Tiziano Ferro, quien se casó en secreto con su novio, es el cantante que hace más de diez años llamó bigotonas a las mexicanas; a raíz de eso, se dice, no pudo hacer carrera en México. Tal comentario, muchas mujeres en México se lo tomaron a mal y no habrían querido apoyarlo.

Tiziano Ferro causó polémica por sus controvertidas declaraciones sobre las mujeres mexicanas en el pasado y muchos dicen que ello fue la causa de que nadie quisiera saber de él en México y no recibiera apoyo alguno.

En 2006, Tiziano Ferro se escuchaba en muchos países del mundo con el tema "Tardes negras", y en una entrevista con el programa " Che Tempo Fai", de la cadena RAI, llamó bigotonas a las mujeres mexicanas.

Después, Tiziano intentó aclarar las cosas y aseguró que no hablaba enserio, pues estaba en un programa de comedia y sería una estupidez que la gente creyera que él realmente eso piensa de las mujeres mexicanas.

Espero me perdonen y México me brinde una nueva oportunidad. Soy un ser humano, me equivoco y me equivoqué. Pagaré, lo sé”, explicó.