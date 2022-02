Tiziano Ferro y su esposo se convierten en padres de dos pequeñitos

De la misma manera, Tiziano Ferro pidió a su público y los medios de comunicación mantener con respeto y privacidad la noticia , pues cuidará de sus dos hijos, junto a su esposo, en la mejor manera posible, preservando su intimidad y serán ellos quienes decidan compartir su historia o no.

En la fotografía que Tiziano Ferro compartió a través de Instagram se le aprecia feliz de la vida cuidando de sus dos hijos al lado de su esposo, logrando alcanzar más de 781 mil me gustas en cuestión de horas y bastantes comentarios positivos.

"Dos llamadas telefónicas me hicieron el hombre más feliz del mundo. La primera hace unos meses: una niña. La segunda, hace tan solo unas semanas: esta vez, un niño. Soy papá, y quiero presentarles estas dos maravillas de 9 y 4 meses. Margherita y Andres, vuestra vida acaba de empezar. Y la nuestra también", compartió Ferro en la publicación.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.