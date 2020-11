Tiziano Ferro y su paso fugaz por México al ofender a las mexicanas

Tiziano Ferro de 40 años es uno de los cantantes de balada romántica más importantes de Italia, nacido en el pueblo de Latina, el artista demostró pasión por la música desde la adolescencia, pero fue a una edad más madura cuando comenzó a darse a conocer no solamente en su país, también en América Latina, pues su álbum Rojo Relativo, lanzado en 2001 le dio fama mundial.

Su segundo álbum 111 ciento once lanzado en 2003, lo puso en la cúspide del éxito, por lo que acudió a México para darle promoción a su segundo álbum, pero tal parece que al italiano no le agradaron mucho las mexicanas, ya que en una entrevista realizada en un programa extranjero dijo que eran bigotonas, por lo que su carrera quedó marcada de por vida en nuestro país.

Resulta que las declaraciones de Tiziano Ferro en la entrevista las cuales fueron graciosas para él, hicieron que todos los medios de espectáculos mexicanos de esa época, se le fueran con todo al artista quien ya era todo un ídolo en México, por lo que tuvo que pedir disculpa a sus fans quienes prefirieron jamás volver a escuchar sus temas, por lo que su carrera se quedó estancada.

Aunque el cantante lanzó un video donde pidió disculpas por las declaraciones que hizo y aseguró que estaba arrepentido, pero ni siquiera así logró ser perdonado, hasta sacó nuevos temas musicales para promocionar, pero su popularidad se fue por los suelos, por lo que tuvo que buscar otros países para exportar su música.

Mientras tanto los usuarios siguen comentando en redes sociales la desaparición del artista en México, pues ni siquiera las radiodifusoras ponen su música, algo que les da pena, pues sabían de la potente voz que tiene el artista, pero su comentario destruyó su carrera en el pueblo mexicano.

"Yo era una niña de 11 años cuando pasó esto...y desde entonces jamás volví a escuchar una canción de Tziano...nimodo asi pasa cuando muerdes la mano que te da de comer", "Me encanta como al decir la frase “profundamente triste” voltea los ojos, que significará esto, fue como algo impuesto que el realmente no quería decir Hahahah que maldito", le escriben en redes al cantante.

Aunque ya no se supo nada de Tiziano Ferro el siguió haciendo música e incluso creció más como ser humano con el pasar de los años, ya que poco a poco fue expresando sus miedos y emociones las cuales estaban muy ocultas una de ellas fue revelar su homosexualidad en 2010 e incluso en 2019 se casó con su ahora esposo Victor Allen, originario de Estados Unidos.

Por si fuera poco Tiziano Ferro no tira la toalla y hace poco anunció el estreno de su documental llamado Ferro el cual narra como fue su ascenso al mundo de la fama el cual no fue nada fácil para el cantante de 40 años.

Me convertí en una persona superfamosa a los 21 años, pero a esa edad no sabes quien eres, especialmente su llegas desde una ciudad pequeña como la mía, construida por la acción de Mussolini y en la que nunca había oído hablar de igualdad o de respeto. Crecí sin saber quien era, porque no había personas como yo, que me dijeran que eso estaba bien y que lo importante era ser honesto, dijo Tiziano Ferro para EFE.