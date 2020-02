Tobey Maguire reaparecería como Spider Man en Doctor Strange 2

El famoso actor Tobey Maguire, originario de Santa Mónica, California, Estados Unidos, reaparecería como Spider Man en la película Doctor Strange 2, la cual es protagonizada por Benedict Cumberbatch y cuyo estreno está programado para mayo de 2021.

Los fanáticos de Spider Man podrían ver a su personaje en la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness, se informa en distintos portales de noticias.

Tobey Maguire, cuya carrera como actor despegó tras su participación en La tormenta de hielo, de Ang Lee y después de actuar también en Desmontando a Harry, dio vida a Spider Man en la primera trilogía y ahora estaría con Dr. Strange.

Ahora se da a conocer que Tobey Maguire podría regresar como Spider Man y tener su primera participación oficial en el Universo Cinematográfico Marvel.

En Dr. Strange 2 se abrirían los hilos del multiverso de Marvel (viajes en el tiempo y a diferentes realidades) y es ahí donde existe la posibilidad de ver al Spider Man original.

Los realizadores de Doctor Strange: In the Multiverse of Madness tienen contemplado que el estreno de dicha película sea el 7 de mayo del 2021.

Benedict Cumberbatch es quien nuevamente interpreta el papel del Dr. Stephen Strange.