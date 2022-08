"Toda una Diosa", Maribel Guardia cautiva a fans al usar diminuto bikini y mostrar su figura de impacto

Por otra parte, Maribel Guardia forma parte del elenco estelar de "Corona de lágrimas 2" , compartiendo créditos con su entrañable amiga Victoria Ruffo. "Muy contenta porque, siempre he sido amiga de Victoria, pero a raíz de eso, nos convertimos en muy amigas y todos los años celebramos el cumpleaños juntas, hicimos la gira de Arpías, entonces trabajar de nuevo con ella es un gusto para mí".

La actriz Aracely Arámbula resaltó que Maribel Guardia, es una mujer bella por fuera y por dentro . "No bueno, mi hermosura de mujer por siempre, te quiero Maribel, belleza bordada a mano por fuera y más por dentro, consentida de Dios".

La mamá del cantante Julián Figueroa (fruto de su relación amorosa con el cantautor mexicano Joan Sebastian), no solo recibió halagos de sus fieles fans, sino también de varias de sus amigas y compañeras del ambiente artístico . "Bellísima, más que nunca", expresó la cantante y actriz sinaloense Lorena Herrera . "Espectacular", junto con unos emojis de fuego, escribió Chantal Andere .

En su publicación, la esposa del abogado Marco Chacón (también originario de Costa Rica), expresó, "el mar no tiene caminos ni explicaciones, te sientas a verlo y tus sueños vuelan al inicio de los tiempos y al amor de Dios".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.