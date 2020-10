¡Toda una latina! Christina Aguilera recuerda su infancia

Estados Unidos.- La cantante y actriz Christina Aguilera recuerda con gran orgullo y alegría sus raíces latinas, una de las voces más poderosas de la industria musical que saltó a la fama en los años 90, habla sobre su ascendencia y aprecia lo que su cultura y la cultura que le inculcaron.

Christina Aguilera, con una gran presencia en el escenario, ha logrado llegar lejos en su carrera artística, con niveles de reconocimiento internacional que no imaginaba tener en aquel entonces, pero su ascendencia la hizo enfrentar críticas que le recomendaban mantener un perfil bajo sobre sus orígenes latinos, según reveló la cantante.

Para conmemorar el Mes Nacional de la Herencia Hispana (National Hispanic Heritage Month), conmemorado desde el 15 de septiembre al 15 de octubre, Aguilera compartió algunas fotografías sobre su infancia, recordando que su padre nació en Ecuador y lo feliz que fue creciendo con sus abuelos, escuchando buena música.

En honor al #HispanicHeritageMonth, he estado hurgando en viejas fotos de mis abuelos y mi papá, y escuché música antigua con la que crecí en mi hogar. Mi papá nació en Ecuador y siempre apreciaré ese lado de mi familia y la cultura que me inculcaron", escribió la actriz.

En las fotografías podemos ver una gran felicidad en una pequeñita rubia muy hermosa, se trata de Christina, al lado de sus abuelos y su padre, imágenes que hacen recordar lo bien que la pasó en aquella época, momentos que sin duda quedaran en su mente y para el recuerdo en su vida.

En una reciente entrevista de la cantante con la revista Billboard, Aguilera contó como las personas que la rodeaban al inicio de su carrera le hicieron saber sus temores porque su nombre fuese "demasiado étnico" y no tuviera impacto.

Hubo otro momento en mi infancia cuando me pidieron que cambiara legalmente mi nombre por el de mi padrastro para que fuera adoptada legalmente, y nuevamente me opuse. He estado luchando por mi apellido toda mi vida", aseguró en la misma conversación.