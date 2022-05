¡Toda una sirena saliendo del mar! Maribel Guardia encantadora usando bañador en Acapulco, Guerrero

Las sirenas son un mito, sin embargo, lo más parecido a estas criaturas marinas mitológicas, es la hermosa y escultural actriz Maribel Guardia. A unas horas de celebrar su cumpleaños número 63, publicó en sus redes sociales un video con el que dejó maravillados a sus miles de seguidores, al lucir su sensual anatomía usando un diminuto traje de baño color blanco, mientras disfrutaba de un atardecer en las playas de Acapulco, estado de Guerrero, México.

En dicho video, que tiene más de 90 mil likes, Maribel Guardia parece una sirena saliendo del mar, dispuesta a conquistar a toda persona que la vea, con su gracia, belleza y sensualidad.

La también cantante originaria de San José, Costa Rica, viajó a esta paradisíaco puerto en el pacífico mexicano, ya que tenía función de teatro con "El tenorio cómico", donde interpreta el personaje de Doña Inés. Momentos antes del show, se puso uno de sus trajes de baños y se dirigió a la playa, para tener un momento de relajación.

"Acapulco de mis amores, aunque vengo a trabajar, siempre disfruto de tu belleza", expresó Maribel Guardia en su post, el cual lo acompañó con la canción "Arena y sol", interpretado por la cantante y compositora española Marta Sánchez.

"Eres una diosa ❤️", "luces hermosa Maribel", "sensualidad pura", "esta señora tiene un pacto con la belleza", "wow que hermosísima sirena saliendo del mar", "ni mil poetas en mil años, podrían escribir tanta belleza en una mujer sumamente sexy y espectacular, como elegante", "que increíble mujer", "perfecta", "que cuerpazo", "tremenda Diosa que eres Mari hermosa", "ricura de mujer" y muchos más, son los piropos que ha recibido la actriz de cine, teatro y televisión.

Por otra parte, a lo largo de su trayectoria artística, Maribel Guardia ha cosechado muy buenas amistades. Una de estas la tuvo con el cantante mexicano Vicente Fernández, quien lamentablemente murió en diciembre pasado, debido a unos problemas de salud.

Tras su fallecimiento, han surgido los rumores de que "El Charro de Huentitán" truncó las carreras de varios cantantes del Regional Mexicano. En un encuentro con varios medios de comunicación, Maribel Guardia defendió la memoria del patriarca de la Dinastía Fernández.

Contó que su hijo, Julián Figueroa, tuvo la oportunidad de compartir el escenario con Don Chente. "Pocos artistas comparten el escenario y de las últimas veces que lo vi en el Auditorio Nacional me vio y me dice: '¿vienes con tu hijo?', se voltea con Julián y le dice: 'súbete al escenario'. Por eso me choca cuando hablan de Vicente, que dicen que era un egoísta y que quitaba del mapa a muchos cantantes".