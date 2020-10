Todas las veces que Olivia Newton-John ha luchado contra el cáncer

Estados Unidos.- Siempre recordada por haber dado vida a Sally Olsson en "Grease" ("Vaselina"), la actriz australiana Olivia Newton-John ha tenido que luchar contra una de las peores enfermedades a lo largo de su vida. Hablamos del cáncer, que ha invadido a su organismo en tres diferentes ocasiones.

Recién cumplidos los 72 años de edad, la actriz ya se encuentra completamente alejada de los reflectores y el medio del entretenimiento, continuando su lucha contra un cáncer de mama que ahora se encuentra en fase cuatro, lo que significa que ya se ha propagado por su cuerpo.

Las veces que Olivia Newton-John ha luchado contra el cáncer

La primera vez que la actriz de 72 años fue diagnosticada con esta difícil enfermedad era el año 1992, a tan sólo dos semanas de haber recibido uno de los golpes más fuertes de su vida, el perder a su padre a causa de cáncer de hígado.

Fue todo a la vez, todo vino a mí. No puedes evitar la desesperación en algún momento. Es abrumador", dijo Olivia para People cuando se encontraba a punto de lanzar su próximo álbum, pero por lo sucedido se vio obligada a cancelar su tour.

Olivia Newton-John como Sally Olsson en "Grease" ("Vaselina"). Foto: Instagram

Tras haber luchado contra la enfermedad, lo que le recomendaron fue una mastectomía sobre el pecho afectado por el tumor maligno y ella no dudó en llevar a cabo las recomendaciones médicas para hacer lo posible por combatir esta enfermedad.

No puedo llevar nada muy bajo porque el implante no es perfecto. Te miras al espejo y es un recordatorio. Pero estoy aquí, y tengo suerte", comentó en aquella época.

Desafortunadamente, en 2013, Newton sufre una segunda batalla contra el cáncer, pero en esta ocasión decide no contárselo al mundo, pero más tarde, en el programa Sunday Night confiesa que "es su vida y por eso decidió guardárselo para ella misma".

Cuatro años más tarde, en 2017, la cantante anunció que su antigua enfermedad reapareció, pero esta vez el cáncer se había metastatizado en el hueso de su espalda y de acuerdo con información de Washington Examiner, los doctores le dijeron que se había expandido por sus huesos y en algún momento terminaría con su vida.

Lamentablemente, las malas noticias no terminaron, el año pasado la artista recibió la mala noticia de que tenía un tumor metástasis en uno de sus senos y ella, a corazón abierto, habla sobre el tema en el programa australiano Sunday Night, donde comentó que era afortunada de seguir con vida.

Soy muy afortunada de haber pasado por esto tres veces y seguir aquí", dijo la actriz, además de haber enfrentado rumores de que había muerto en las redes sociales, donde decidió desmentir a todos los que estaban hablando con tantas mentiras.

Olivia Newton-John, nacida en Cambridge, Reino Unido, un 26 de septiembre de 1948, es una cantante de música pop y actriz de 72 años cuya carrera artística comenzó como cantante en el instituto en un grupo femenino llamado Sol Four. Su primer álbum fue If not for you, lanzado en 1971 y con el que logró varios éxitos en los Estados Unidos.

Sin duda, su mayor éxito fue Grease (Vaselina) junto a John Travolta, quien en una entrevista el año pasado con motivo de los cuarenta años de dicho filme, comentó que estaba muy orgullosa de esta hermosa actriz, una gladiadora inalcanzable, ya que sigue en batalla con esta enfermedad.