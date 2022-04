¿Todavía no la olvida? El tatuaje de Christian Nodal sobre Belinda que no ha podido borrar

Y no ha sido tan difícil encontrar un vínculo, pues ha sorprendido a todos que Nodal todavía lleva marcada en la piel a Belinda , pues no se ha eliminado el tatuaje de su frente que dice " Utopía ", en honor a uno de los discos más exitosos de su expareja.

Aunque ya llevan varios meses separados y parece que no hay ninguna solución para reconciliarse, la pareja sigue dando de qué hablar y es que todo parece indicar que el público no está contento con su decisión de terminar, por lo que siempre están buscando algo que los una de nuevo.

México.- A pesar de que fue en el mes de febrero cuando terminaron su relación, el cantante Christian Nodal parece que no ha podido borrarse del todo el recuerdo de Belinda , pues ha sorprendido que no se ha eliminado uno de los tatuajes que se hizo en su honor , considerado como el más importante por sus fanáticos.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.