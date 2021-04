"¿Todo bien en casa?": Belinda vuelve a defenderse de quienes critican sus looks

Luego de recibir nuevamente críticas por uno de sus looks, Belinda hizo uso de sus redes sociales para defenderse de los malos comentarios. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Belinda ha sido en los últimos días objeto de distintas críticas a través de sus redes sociales, pues pese a que usualmente llama la atención de todos con sus impresionantes looks para ‘La Voz’ y ‘La Voz Kids’, algunos no están de acuerdo con todas las elecciones de la cantante en sus estilismos.

A razón de ello, Belinda ha decidido no quedarse callada ante los malos comentarios, por lo que ahora respondió directamente a una usuaria en Facebook que se burló de su último outfit para el programa.

Para bien o para mal, los distintos looks que Belinda porta para ‘La Voz Kids’ han generado bastante revuelo, pues las opiniones llegan a dividirse entre si fue un total acierto, o si se trató de un fracaso para la cantante fanática de la moda.

Esto no fue la excepción con el atuendo que la también actriz presentó para la última transmisión del programa, que aunque la opinión general ha sido positiva, no deja de haber quienes no están del todo conformes con cómo lució esta vez.

La intérprete de ‘Dopamina’ apareció en ‘La Voz Kids’, vestida con un catsuit completamente cubierto en brillos y en pedrería, con unos shorts de mezclilla y una playera blanca oversize por encima, recordando a aquel outfit que hace años lució de la marca Gucci y que le costó comparaciones con Rihanna, quien lo usó antes que ella.

Belinda completó el look con una larga cabellera rubia con las puntas en rosa, recogido parcialmente con unas trenzas, y en los pies unos zapatos plateados de tacón alto.

Mientras que la mayoría de sus fanáticos elogiaron el estilo y el refinado sentido de la moda de Belinda, algunos no fueron tan amables, específicamente una usuaria en Facebook que se lanzó con todo contra el look de la cantante.

“¿De qué disfrazaron esta vez a Belinda? Horrible su outfit”, escribió.

A ello, la cantante y coach de ‘La Voz Kids’ respondió de manera irónica, generando reacciones entres sus seguidores que no esperaban que fuese a responder a aquel comentario, que su autora eliminó tras las respuestas enfurecidas.

“Hola, hermosa. ¿Todo bien en casa?”, respondió.

Esto llega apenas una semana después de la controversia que desató por el look que Belinda usó con una falda y calcetas de la banda Iron Maiden, que generó comentarios y que la misma cantante también respondió a las críticas en Facebook.

Como es evidente, Belinda ha estado bastante activa en sus redes sociales y pendiente de lo que escriben, algo a lo que hizo alusión al comentar en su propia foto el gif de un gato escribiendo en una computadora, que también generó risas.

