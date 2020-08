"Todo bien...", así responde José Manuel Figueroa sobre balacera a su casa

México. "Todo bien...", así responde José Manuel Figueroa en Instagram acerca de la balacera a su casa, ocurrida hace unos días. Fue presuntamente la propiedad del artista la que fue atacada a balazos, en Cuernavaca, Morelos, por un grupo armado, y ahora responde a cuestionamientos de la prensa, según reporte en distintos portales de noticias.

El domingo 2 de agosto, en las inmediaciones del domicilio ubicado en la colonia Delicias, en Cuernavaca, Morelos, las autoridades de la Fiscalía de Morelos hallaron al menos ocho casquillos percutidos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Y este lunes, el mismo José Manuel expresa sobre lo ocurrido que todo se encuentra bien, afortunadamente.

Por su parte, el abogado de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, Cipriano Sotelo, revela al programa Ventaneando que es posible que la casa pertenezca a al intérprete de Secreto de Amor o a su hijo. En cuanto supo del hecho violento, dice, habló con José Manuel para saber su estado de salud. No saben por ahora si inteprondrán una denuncia, ante el atentado.

De acuerdo a reportes de las autoridades policiacas, el domingo pasado, un supuesto grupo armado disparó contra la fachada de la casa de José Manuel Figueroa. El Diario de Morelos hizo público que el ataque armado ocurrió alrededor de las 15:00 horas. Según el testimonio de algunos vecinos de la zona, se alarmaron luego de que escucharon diversas detonaciones, por lo que llamaron a la policía.

Elementos de la Fiscalía de Morelos, cercaron la zona y encontraron por lo menos 8 casquillos calibre 45 en la calle. Policías establecieron un cerco para realizar las pesquisas correspondientes. Al momento se desconocen los motivos por los que este supuesto grupo armado disparó en contra de la casa del cantante José Manuel Figueroa.

Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, hijo que tuvo con el fallecido Joan Sebastian, contó en entrevista con Ventaneando que debido a la inseguridad que se vive en nuestro país, su hijo podría vender el rancho de Las Palmas en Cuernavaca, Morelos, un lugar que Joan Sebastian quiso tanto. El único hijo de la cantante y actriz (de acuerdo con lo que manifestó en aquella entrevista), tiene pensado traspasar la finca que heredó de su padre.

Primero es la seguridad, ya ni modo, quiero mucho y qué lindo el rancho, pero ya no se disfruta así. Julián ya decidió desde hace mucho tiempo no ir más a ese rancho que tanto cariño le tiene, pero prefiere no ir porque están asaltando muchas casas de la zona, es por seguridad. A todos nos preocupa el tema de la inseguridad", dijo Maribel.