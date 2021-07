"Todo en esta vida es karma" opina Laura Bozzo sobre Eleazar Gómez y su regreso

Hace unos días, el regreso de Eleazar Gómez al medio artístico había generado mucho ruido, especialmente después de la polémica entrevista en el programa ‘Hoy’.

Fue ahora la conductora Laura Bozzo quien emitió su opinión acerca del regreso del actor, quien hace meses fue encarcelado por violencia a la modelo Tefi Valenzuela, su ex pareja, y posteriormente liberado.

La peruana expresó ante medios de comunicación que el ‘karma’ siempre termina por cobrarle la factura a todos, como está segura que será el caso de Eleazar Gómez.

Sin embargo, señaló que no le desea nunca el mal, especialmente no en su nuevo proyecto, ahora que anunció que regresa con música y no como actor.

“Lo de Eleazar... Todo en esta vida es karma. Yo nunca le deseo mal a nadie, bastante me ha pasado a mí para desear mal a nadie”, comentó.

En los pasados días, Eleazar Gómez ha expresado que planea empezar desde cero luego del escándalo, razón por la que incluso lo tachan de soberbio, luego de que en otra entrevista se negara a hablar de su pasado.

Sobre ello, Laura Bozzo dijo que ninguna persona puede empezar totalmente de cero, sino que para aprender de los errores es necesario reconocerlos y vivir con ellos:

“Yo creo que nadie puede empezar desde cero. Creo que nosotros cargamos con todo nuestro pasado ya sea bueno, ya sea malo, ya sea desastroso. Siempre hay que cargar con ese pasado… Ojalá que todo ese pasado no lo olvide, y se le grabe muy bien en la memoria”, agregó.

“Uno tiene que aceptar sus culpas. Yo he cometido muchísimos pecados, culpas, he hecho bestialidad y media, pero yo no voy a pretender ignorar, porque de los errores se aprende más que cualquier cosa”.

Laura Bozzo, quien dijo desconocer que Eleazar Gómez hiciera música, dijo que posiblemente no esté atenta a escuchar el material que el actor está promocionando, pues no cree que su música pueda ser de su total agrado:

“Yo tengo muy clara la música que me gusta: a mí dame a Christian Nodal, que lo amo. O dame mi Maluma”.