"Todo era privado", la explicación del compositor sinaloense Gussy Lau sobre fotos con Ángela Aguilar

La cantante mexicana Ángela Aguilar, perteneciente a una de las dinastías musicales más aclamadas y respetadas de industria, y el compositor Gussy Lau, ganador del Latín Grammy, habían acordado mantener su relación amorosa de manera privada, sin embargo, esto se dio a conocer luego de unas imágenes que él mismo compartió con un grupo de amigos en Instagram, y uno de ellos se encargó de mostrarlas a otras personas.

Ante el revuelo que provocaron dichas imágenes, el compositor cuyo nombre verdadero es René Humberto Lau Ibarra, originario de Mocorito, estado de Sinaloa, México y 15 años mayor que Ángela Aguilar, llevó a cabo un Instagram Live con Chamonic, donde confirmó tener una relación amorosa con la hija de Pepe Aguilar.

"Está circulando una foto de Ángela y mía, yo la subí a mi close friends...andamos juntos, para no hacerte el cuento muy largo", expresó el también cantante de 33 años de edad.

Asimismo, Gussy Lau explicó la verdad detrás de las imágenes que se viralizaron junto a Ángela Aguilar. En su close friends (amigos cercanos o amigos íntimos), una función de Instagram que permite a los usuarios compartir sus historias, con un grupo más reducido de personas, subió un video donde bromeaba con la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, sobre el tamaño de su cabeza.

"Yo le decía: 'ira el cabezón que tengo, eso me hace más inteligente, si tengo la cabeza así de grande, que parezco botarga, es porque tengo mucho cerebro'", contó Gussy Lau, a lo que Ángela le respondió: "el que tengas la cabeza grande no significa que tengas un cerebro".

Las imágenes que confirmaron la relación de Gussy Lau y Ángela Aguilar.

Posteriormente, el compositor se voltea hacia la "Princesa de la música mexicana" y le saca la lengua, a manera de juego, por decirle que no tenía cerebro. "De esa parte tomaron el screenshot, obviamente si el screenshot se hubiera tomado donde nos estamos riendo, a nadie le importa, no vende".

Yo lo subí a mis close friends, alguien se lo enseña a alguien, ese alguien a otro, se hace viral, nadie hizo declaraciones, pero empezaron a salir muchas cosas, difamaciones, estupideces.

El ganador de premios de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), externó que Pepe Aguilar estaba de acuerdo con su relación con Ángela; asimismo, contó que la cantante, de 18 años de edad, ya había conocido a sus papás. "Todo era privado hasta esto, hasta el pin...screenshot que un "amigo" mío tomó".

Luego de estas declaraciones de Gussy Lau, Ángela Aguilar publicó un video en sus redes sociales, donde manifestó sentirse triste y defraudada, ya que esto era parte de su vida privada. "Me duele el alma, han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran".

La hermana del también cantante Leonardo Aguilar, también se sintió violentada, "me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen".

Ángela Aguilar dejó entrever sentirse traicionada por Gussy Lau, por haber publicado el video antes mencionado, cuando habían acordado mantener su relación en privado. "Me duele confiar en una persona en quien no debí confiar, me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma, me duele un poco al corazón ahorita, pero sé quien soy y les agradezco".