"¿Todo eso? Qué dadivoso", Kimberly Flores 'ROBA' propina que Edwin Luna dejó a mesero (VIDEO)

México.- La modelo Kimberly Flores vuelve a ser tema de conversación tras ser exhibida por usuarios de Internet de robarse la propina que su esposo dejó en un restaurante luego de cenar, esto debido a que fue una jugosa cantidad.

En el video que ha acaparado todas las miradas se ve a Kim tomando el dinero de la cuenta y guardarlo en su bolso sin importarle el qué dirán, pues la cantidad que Edwin había dejado por el servicio que recibió le pareció demasiado alta.

Ahora, la esposa del vocalista de La Trakalosa de Monterrey ha desatado todo tipo de reacciones, debido a que la acción fue muy mal vista, por lo que la acusan de "robarse" el dinero del mesero que los atendió en el lugar.

Aunque las críticas y reacciones no se han hecho esperar, Kimberly aseguró que todo se trató de una broma, lo que hizo a todos dudar, pues la mayoría no le creyó. "Nos encanta hacer bromas, hacer contenido, yo misma subí ese video estaba todo pregrabado no se crean todo lo que ven, sólo subieron ese pedazo del video", explicó.

Cabe recordar que esta no es la primera polémica que atraviesa Kimberly Flores desde que ganó reconocimiento, uno de los momentos más duros de su trayectoria fue cuando se le acusó de haberle sido infiel a su esposo durante su estancia en La Casa de los Famosos.

Por otro lado, la esposa de Edwin Luna ha logrado que los ataques en su contra cesen, esto luego de demostrar que es una persona distinta a la que todos consideraban que era, lo que ha sorprendido a muchos.

