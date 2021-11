"Todo fue natural": Tony Balardi habla sobre su "romance" con Alicia Machado

México.- El querido comediante mexicano Tony Balardi fue el onceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2021 y al abandonar la cocina estuvo como invitado en Venga la Alegría, donde habló sobre su experiencia en el reality show y hasta de su "romance" con Alicia Machado, otra de las participantes.

Durante la más reciente emisión del programa, Tony, fiel a su estilo y personalidad, aseguró que la experiencia en la cocina fue sumamente enriquecedora. Los conductores de VLA aprovecharon para cuestionarle su faceta como galán en la competencia gastronómica y él no temió a tocar el tema.

Al cuestionarle sobre Alicia, Balardi confesó que el beso que salió al aire durante el programa no fue el único de la competencia y hasta reveló que fue la misma reina de belleza quien lo besó primero, por lo que disfrutó de hablar sobre su soltería.

"No fue uno, primero ella me besó, cuando me dijo que era soltero, porque soy soltero eh", compartió. A su vez, aprovechó para gruñirle en vivo a la conductora Flor Rubio, coqueteándole entre risas y bromas.

"Todo fue natural, nada intencional, nada preparado, el beso que me dio Alicia Machado fue para mí de: '¿perdón'... una Miss Universo... hasta pensé en montar una obra de teatro; 'La Bella y La Bestia'. Y luego nos besamos otra vez y luego al final del programa yo la besé", compartió.

Tony Balardi también aprovechó para dejar en claro que Alicia Machado es una amiga muy querida para él. "Fue una experiencia bonita, es una amiga adorada, todo mi respeto y toda mi admiración", señaló el comediante mexicano.

En el programa de Azteca, Tony Balardi fue uno de los favoritos y tuvo un buen camino por delante, esto por su gran conocimiento en la cocina. A pesar de que fue la alegría MasterChef Celebrity, tuvo momentos difíciles, por los que ofreció una disculpa pública.