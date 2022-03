"Todo fue un sketch": Edgar Oceransky asegura que su declaración de que le gustan menores fue sacada de contexto

México.- Fuerte polémica ha atravesado el cantautor mexicano Edgar Oceransky tras la filtración de un audio de uno de sus conciertos en el que asegura que le gustan las niñas de 15 años, lo que lo ha llevado a explicar la verdad detrás de dicho material.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales oficiales, Edgar se negó rotundamente a que esa sea su verdad, asegurando que la información es completamente falsa y buscando limpiar su imagen luego de la polémica en la que se ha visto envuelto.

"Sobre el supuesto acoso sexual del que una usuaria de Twitter me acusa, quiero enfatizar categóricamente que esta información es totalmente falsa", aseveró el artista y explicó sus razones.

Según explicó Edgar Oceransky, sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Presuntamente sus comentarios forman parte de un sketch que, "como toda obra escénica, entra en el terreno de la ficción y han querido hacerlo ver como una confesión de un delito que jamás he cometido y del que jamás se me ha acusado por ninguna persona en alguna instancia legal".

"Probablemente el contenido del audio sea sensible y no agrade a muchas personas, pero no debe descontextualizarse y deberá ser tomado siempre, como ficción", también compartió en el comunicado.

Asimismo, dio a conocer que a raíz de la oleada de comentarios y críticas ante el tema, la mayoría de los conciertos de su gira "Estoy aquí 20 años" han sido cancelados, afectando así la situación económica de muchas familias de manera injustificada.

La intención de aclarar el tema es desactivar la calumnia en su contra, que no sólo lo ha afectado a él, sino también a toda su familia, colaboradores y hasta amigos, aunque principalmente a su público, quien desde hace dos décadas ha estado a su lado.

¿Qué decía el audio de Edgar Oceransky?

"A mí me gusta la diversidad, pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren, mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro", se le escucha decir.

