Todo listo en Los Ángeles para la 92 edición de los Óscar

Los Ángeles, EE.UU.- Los Ángeles se engalanará hoy para la nonagésimo segunda edición de los Óscar, la ceremonia más importante del cine y que se celebrará en el Dolby Theatre de la ciudad californiana a partir de las 17.00 horas (01.00 GMT del lunes).

A la espera de saber quién se llevará los premios, la primera noticia del día es el tiempo, ya que la previsión para el domingo en Los Ángeles apunta a lluvias probables y a unas temperaturas con una máxima en torno a los 15 grados.

Sin maestro de ceremonias por segundo año consecutivo, la gran fiesta de la Academia de Hollywood llega tras un año excepcional de calidad y variedad en el cine internacional.

"Joker", con once nominaciones, parte con ventaja por delante de "1917", "The Irishman" y "Once Upon a Time... in Hollywood", todas ellas con diez candidaturas cada una.

El drama bélico "1917" y el fenómeno surcoreano "Parasite" son las aspirantes destacadas al premio a la mejor película, una categoría donde también están nominadas "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women" y "Marriage Story".

Sam Mendes, de "1917", es el rival a batir en el apartado de mejor dirección, un año más sin mujeres nominadas y en donde también son candidatos Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Todd Phillips ("Joker") y Bong Joon-ho ("Parasite").

Para el premio al mejor actor el favorito es Joaquin Phoenix ("Joker"), aunque tendrá como competidores a Antonio Banderas, con su primera nominación al Óscar gracias a la cinta de Pedro Almodóvar "Dolor y gloria", Adam Driver ("Marriage Story"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in Hollywood") y Jonathan Pryce ("The Two Popes").

Y el galardón a la mejor actriz tendrá como contendientes a Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Charlize Theron ("Bombshell") y Renée Zellweger ("Judy"), que es la gran favorita a llevarse esa estatuilla.

"Dolor y gloria" optará al reconocimiento a la mejor película internacional, donde la surcoreana "Parasite" es la rival más fuerte.

Los fans latinos también tendrán que estar pendientes de las opciones iberoamericanas: la brasileña Petra Costa está nominada al mejor documental por "The Edge of Democracy"; el mexicano Rodrigo Prieto buscará el Óscar a mejor fotografía por "The Irishman"; y los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda intentarán triunfar por los efectos especiales de esa misma cinta.