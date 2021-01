Todo lo que debes saber sobre la serie "Monarca" de Netflix

Una de las series de Netflix producidas en México es "Monarca", producción que aborda las problemáticas a las que se enfrenta la familia Carranza, motivada por el poder. El elenco de esta secuencia está conformado por los actores Osvaldo Benavides, Irene Azuela, Juan Manuel Bernal y Rosa María Bianchi, quienes unieron su talento en esta historia para su primer temporada.

Cabe mencionar, que como los protagonistas y directores de la serie lo han manifestado, esta no es historia de narcotráfico, pues cuenta el drama universal sobre las problemáticas que envuelven a las grandes familias, en este caso, la familia Carranza.

"Todos tenemos familia y cómo no identificarse con eso, los encuentros y desencuentros que vives con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, todos venimos de una familia y por eso los dramas familiares siempre van a ser tan fáciles para cualquier espectador de sentirse identificados", declaró el actor Osvaldo Benavides, quien interpreta Andrés, uno de los posibles herederos de monarca, una empresa productora de tequila.

De acuerdo con Irene Azuela, la primer temporada de la serie fue rodada en un lapso de cuatro meses. "Estuvimos en varias haciendas de Jalisco y casi todo el tiempo estuvimos en México y algunas partes en California", relató la actriz quien da vida a Ana María. A su vez, manifestó que las mujeres son una parte fundamental dentro de la historia, pues su personaje debe confrontar a sus hermanos varones.

Ana María regresa a la compañía porque su padre se lo pide tratando de limpiar todo lo malo que hay en Monarca, pero cuando llega se encuentra con sus dos hermanos, quienes se oponen a que ella pueda ocupar la presidencia de la empresa por muchas cosas, pero en el fondo también porque es mujer", dijo.

Cabe mencionar que dicha serie fue dirigida por Fernando Rovzar y producida por Salma Hayek, e intentan mostrar a un México moderno resaltando sus emblemáticas tradiciones, no obstante, pretende romper con los estereotipos que existen de el país.

La primer temporada de la serie se estrenó apenas el 13 de septiembre de 2019, ambientada en el pudiente mundo de la clase alta. Monarca es una saga familiar multigeneracional de un imperio empresarial oriundo del tequila, y las problemáticas se desencadenan luego de que la hermana Ana María, regresa de Los Ángeles para luchar contra la corrupción de su familia.

Aunque la primera temporada no tuvo tanto éxito, Netflix decidió probar con una segunda temporada la cual salió al aire recientemente y hay puesto a la producción en el ojo de miles de televidentes, pues esta segunda parte ya no se trata de adivinar quién fue el asesino de Don Fausto, no obstante, la presidencia de la empresa continúan siendo la motivación de los tres hermanos, quienes desean el cargo.

También, existe un gran equilibrio en los tres arcos que libran los personajes a lo largo de la seria, aparte de la lucha que mantienen en contra de quien parece ser su mayor enemigo: Sofía Carraza, quien es interpretada por la famosa actriz, Fernanda Castillo. (¿Habrá tercera temporada de "Monarca" en Netflix?).