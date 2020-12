Todo lo que desconocías sobre Lucero Mijares; solo tiene 15 años

Lucero Mijares nació el 2 de febrero de 2005 y actualmente tiene 15 años de edad, es hija de los cantantes Manuel Mijares y Lucero, desde muy pequeña dio de que halar, pues la prensa siempre quiso saber con quien tenía parecido la chica, por lo que poco a poco fue haciendo apariciones públicas en los eventos que sus padres hicieron.

Lo que pocos sabían de Lucero Mijares quien hoy en día cuenta con 15 años, es que siempre ha sido una joven muy tímida que siempre se ha interesado por la escuela, donde se la pasa de maravilla, ya que el exclusivo colegio Danna Hall en Estados Unidos, le dio a sus mejores amigas con quienes se divierte demasiado, ya que en redes sociales circulan algunas historias, donde se le ve divirtiéndose con ellas.

Debido a la pandemia Lucero Mijares sigue estudiando desde casa, pero algo que llama la atención de esta nueva normalidad es que Lucero Mijares, es compañera de clases virtual de la hija mayor de la actriz Maki Soler, Mía, por lo que ambas hacen los trabajos juntas y tienen una buena relación, esto lo dio a conocer la misma actriz en el programa Montse&Joe.

La primera aparición pública de Lucero Mijares fue en los Premios Bandamax de 2017, donde la joven desató todo tipo de comentarios por el gran parecido entre Manuel Mijares y Lucero, la mezcla perfecta de sus padres con quienes tiene una excelente relación, pues se le ves a cada momento cuando la chica interactúa con ellos.

Lucero Mijares a pesar de tener una excelente relación con sus padres se inclina más hacia el lado de su padre y no por una especie de favoritismo, sino que con el cantante la joven ha podido demostrar su faceta como artista, pues nadie se imaginó que Lucero Mijares tiene un talento espectacular con el cual deja a todos con el ojo cuadrado por su melodiosa voz.

El estilo de Lucero Mijares también habla mucho de su personalidad, pues a ella le encanta usar diseños muy relacionados con el estilo urbano, algo parecidos a los de Karol G, ya que las chamarras o sudaderas son las favoritas en el guardarropa de la quinceañera, quien además tiene una cabellera majestuosa y abundante con la cual le llueven piropos.

Lucero Mijares es toda una diva al momento de cantar/Instagram

Su primer colaboración fue a lado de su padre Manuel Mijares, con el tema Vencer al Amor, el cual se estrenó hace un año y logró más de doce millones de reproducciones, pues más de uno quedó con la boca abierta al ver el talento de Lucero Mijares, pues es la primera vez que la escucharon cantar con tanto sentimiento.

"Mijares por favor, hazle un disco a tu hija, pero ella sola, queremos deleitarnos con su voz", "No se ustedes, pero a mi me encanta su estilo, sin modas de tendencia, talento puro, voz hermosa como su rostro. Esta jovencita será grande, GRANDE!", "Like si como yo, regresaste a escuchar de nuevo a Lucerito Mijares, simplemente porque canta taaan hermoso", le escriben a Lucero Mijares por el video que lanzó con su papá.

Aunque muchos piensan que Lucero Mijares hizo su debut profesional para dedicarse a cantar como sus padres, Lucero y Manuel Mijares han dicho que en realidad fue un regalo de la joven por el cumpleaños de su padre, pero en realidad no está interesada en convertirse en artista, pues al parecer quiere seguir con sus estudios.

Pero muchos pensaron que Lucero Mijares solo cantaría con Manuel Mijares, pero hace unos meses nos sorprendió al ver en el Pop Live 20y20 de Lucero que su hija pequeña estuvo como invitada en su concierto virtual donde cantó el tema Gloria a ti.

Otra de las cosas que no sabían de Lucero Mijares es que domina muy bien el inglés, pues en algunas ocasiones ha cantado en inglés, por lo que el cantar baladas en ese idioma se le da muy bien a la chica quien ha tenido tanta fama que ha sido comparada con la misma Ángela Aguilar de 17 años, quien hoy en día es toda una bomba en la industria musical.