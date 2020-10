Todo lo que no sabías sobre Nicole kidman

Solo al ver en una fotografía en redes o verla por televisión los admiradores de la actriz Nicole Kidman se preguntan como le hace la actriz para seguirse mantenienedose tan joven, una de las primeras preguntas que realizan es ¿cuántos años tiene la actriz?, la respuesta es 53 años de edad. La actriz nació el 20 de junio de 1967 en Honolulu, Hawái, Estados Unidos.

Otras de las preguntas que también hacen es cuánto mide la actriz, la respuesta es un metro con 80 centímetros. También el peso de la actriz llama la atención y muchos se preguntan cuánto pesa la actriz, la respuesta que se tiene actualmente es que Nikol Kidman pesa 58 kilos.

La carrera artistica de Nicole Kidman es inmesa, te podemos informar que ella inició dentro del mundo cinematográfico cuando tenía 16 años y fue apareciendo en varios papeles secundarios, pero su fama mundia creció con las siguientes películas.

Todo por un sueño (1995)

Nicole Kidman interpretó a una joven egocéntrica y vanidosa que quería ser una presentadora estrella de televisión, en ese entonces fue nominada al Óscar, no lo obutvo pero sí se llevó el Globo de Oro.

Eyes Wid Shut (1999) (Ojos bien cerrados)

Aca actúo junto al gran actor Tom Cruise, muchos describieron a Nicole Kidman en esta actuación como pura sensualidad.

Los otros (2001)

Esta película es de las que miras una vez y no puedes dejar de volverla a ver, una de Amenábar. El papel de la actriz fue perfecto, su tono de piel, su pelo, su físico fueron ideales para que Nicole Kidman interpretara a una viuda afligida que descubre una serie de sucesos extraños en una mansión vieja y apartada del mundo.

Las Horas (2002)

Con la película Las Horas, la actriz Nicole logra obtener un premio óscar, esta película fue considerada un icono d ela homosexualidad y el feminismo, actúo junto a Meryl Streep y Julianne Moore.

Moulin Rouge (2001)

La actuación de Nicole Kidman fue deslumbrante, Moulin Rouge e un musical que protagonizó junto a Ewan McGregor hasta la fecha ha sido uno de los musicales más populares de la historia.

En cuanto al amor a la actriz no le ha ido tan bien, Nicole Kidman se ha casado en dos ocasiones:

La primera fue con el actor Tom Cruise el 24 de diciembre de 1990, nunca se publicaron fotos sobre su enlace matrimonial, la unión duró diez años, cuando ella se casó con Trump tenía 22 años de edad , ella ha definido a Tom Cruise como el hombre de su vida y recientemente declaró que el estar casado con él evitó que fuera acosada sexualmente. Ambos decidieron adoptar a dos hijos Isabella Jane Cruise, quien nación en 1992 y Connor Antony quien llegó a la vida en 1995. El segundo matrimonio fue con el músico y cantante Keith Urban, se realizó el 25 de junio del 2006, solo tenían una año de haberse conocido cuando decidieron casarse. Tuvieron dos hijas Sunday Rose, quien nació el 7 de julio de 2008 y Faith Margaret, nació el 28 de diciembre de 2010, quien fue gestada mediante un vientre de alquiler.

Otros de los secretos que tal vez no conocías de Nicole Kidman es que Kidman es católica y que en alguna vez de su vida quiso convertirse en monja en un momento.

Fue en el años 2002, cuando Nicole Kidman apareció en la lista de ricos australianos, con un patrimonio de 122 millones de dólares australianos.

Recientemen la actriz ofreció una entrevista al medio de comunicación australiano The Daily Telegraph y dijo que se han mantenido "sanos y seguros" al agacharse y hacer "lo que les dijeron", esto al respecto con la pandemia sobre el Covid-19.

'Hemos visto a amigos ir y venir al infierno y hemos visto al mundo navegar juntos por esto, y creo que todos simplemente estamos pensando,' ¿Esto realmente está sucediendo? '', dijo

Mientras tantos su esposo Keith admitió que todavía tiene "un poco estrés postraumático. Los comentarios se hicieron en relación con el sencillo Out The Cage de Keith de su nuevo álbum, que fue escrito en junio, tres meses después de su cierre. Out The Cage explora los sentimientos que conlleva estar encerrado: estar encerrado, perder la socialización y la pérdida de libertad.

Llevábamos encerrados desde marzo. Estaba listo para salir y hacer cosas, lo vertí en esa canción. Todavía tengo un pequeño trastorno de estrés postraumático por el encierro '', dijo Keith a la revista Stellar.

Nicole Kidman vive en Byron Bay, Australia, donde Nicole está ocupada filmando su serie de $ 100 millones Nine Perfect Strangers.