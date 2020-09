Todo lo que se sabe de la pelea entre Paty Navidad y Chumel Torres

Ciudad de Mexico.- Gran polémica ha desatado el pleito entre Patty Navidad y el famoso youtuber Chumel Torres, derivado de las declaraciones que la actriz mexicana ha hecho acerca del Covid-19 y de su apoyo hacía el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Paty Navidad, ha sido criticada por sus declaraciones sobre el coronavirus, y ahora se ha vuelto tendencia por su apoyo a la reelección de Donald Trump, en la que dice, “lo mejor que puede suceder al mundo en estos momentos, en especial a Latinoamérica y más aún, a México”.

Referente al Covid-19, declaró que es parte de una “plandemia”, por ello es que fue creado en un laboratorio y no viene de los animales como en un inicio hicieron creer a la población y advierte a sus seguidores a tener mucho cuidado con la vacuna e informarse antes de usarla.

Donde ya vamos a tener en nuestro cuerpo tecnología que por medio de la misma tecnología vamos a estar siendo vigilados, controlados, sin intimidad, sin privacidad, dijo la actriz mexicana

Tuit de Paty Navidad con la gorra de "Make America Great Again" en apoyo de Donald Trump. Foto: Captura

Por otro lado, recientemente mostró su apoyo a la campaña del Presidente Donald Trump, al publicar una fotografía en la que porta una gorra con la leyenda "Make America Great Again", que ha sido símbolo de la contienda electoral del Mandatario estadounidense desde la elección pasada.

"¡Hagamos que AMÉRICA vuelva a ser grande! #Trump2020 #MéxicoPatriotaConTrump2020 #LationoaméricaPatriotaConTrump2020", escribió Navidad junto a la imagen.

"Nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Cuesta aceptar y reconocer lo que no se quiere, pero las cosas son como son. Lo mejor que puede suceder al mundo en estos momentos, en especial a Latinoamérica y más aún, a México, es que triunfe #Trump. Aunque mucho duela, es así", publicó.

Ante estas declaraciones las criticas de los usurarios no se hicieron esperar, incluso hubo algunos que aseguran que lo único que busca Navidad es hacerse publicidad y generar morbo a su alrededor, incluso que lo que busca es obtener la residencia estadounidense.

Sin embargo, la que más llamó la atención es la de un famoso youtuber, Chumel Torres, quien mandó un contundente mensaje a la actriz, y hasta canción le compuso.

Paty Navidad declara que lo mejor para México es que Trump gane las elecciones; lo mejor para México es que usted deje de declarar Pe*******s, señora..., comenzó un video Chumel Torres, quien además cantó en el intro sobre Paty Navidad.

"Navidad, Navidad, Paty Navidad... deje de opinar. Navidad, Navidad, Paty Navidad, las teorías de mi tía no son realidad. La conspiración no es de verdad, no existe el alíen que nos quiera controlar. Solo es tú opinión, no debemos escuchar... solo porque es famosa", cantó el conductor de "El Pulso de la República".

Sin embargo, Paty Navidad no se quedó callada, y respondió a esta publicación, diciéndole Chume que sus "conceptos" son "chiquitos", por lo que lo invitó a corregir sus errores.

"Jajaja. Me gustó, buen intento, aunque tus “conceptos” siguen chiquitos. Lo que te desagrada de mi, corrígelo en ti. ¡Feliz Navidad mi querido Chumel!", escribió Paty Navidad.

Y es así como estos dos personajes iniciaron una guerra por las ideas que la actriz publicó en sus redes sociales y que han sido acreedoras a fuertes criticas.