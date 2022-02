"Todo me imaginé, menos ser una santa", Aleida Núñez reacciona a la oración por su relación con Bubba

"Oh santa Aleida de los sugar", es uno de los muchos comentarios en redes sociales, con respecto a la relación amorosa que tiene la hermosa cantante y actriz mexicana Aleida Núñez, con el millonario empresario estadounidense Bubba Saulsbury, originario de Odessa, Texas, quien es 10 años mayor.

Usuarios de redes sociales y varios medios de comunicación, se refieren al novio de Aleida Núñez como su "sugar daddy". En una charla que tuvo con varios medios de comunicación en la Ciudad de México, manifestó que todos los comentarios sobre su nueva relación amorosa, "yo lo tomo realmente muy relajada".

Sobre el término "sugar daddy", mencionó: "no tiene nada que ver con lo que él y yo tenemos, y lo más importante es que nosotros lo sabemos y listo".

En redes sociales fue viralizada una oración inspirada en el noviazgo de Aleida Núñez con el millonario petrolero Bubba Saulsbury. A manera de broma, usuarios de estas plataformas digitales, veneran a la actriz de telenovelas (originaria de Lagos de Moreno, Jalisco), pidiéndole el milagro de encontrar un amor millonario como el de ella.

¿Qué dice la oración a Aleida Núñez?

Patrona del amor y multimillonarios en ti confió. Oh mi gran señora santa Aleida, estoy aquí para contemplar tu hermosa imagen y para pedir misericordia frente a este amor de un o una multimillonaria le conquiste mi corazón.

Oh grandiosa ten piedad de mí, para sacar adelante este hermoso sentimiento que ha traído más aflicción que felicidad. Viva el amor.

"Todo me imaginé, menos ser una santa", así reaccionó la también empresaria de 41 años de edad, con respecto a esta oración que surgió en redes sociales.

Aleida Núñez durante su viaje al Medio Oriente.

En su encuentro con varios reporteros de espectáculos, dejó muy en claro que hay que rezar todos los días, pero no solamente para encontrar una persona buena en la vida, sino también para agradecerle a la vida el tener salud y amor.

"Que podamos encontrar a una persona que realmente nos quiera cuidar, que nos haga felices, eso es lo más importante en la vida. ¿De qué serviría que tengas una persona que tenga muchos millones si no te va a tratar bien? Eso sería horrible, espantoso".

Aleida Núñez y Bubba Saulsbury se conocieron en octubre pasado en San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, México, fueron presentados por una amiga en común. Su relación se dio a conocer luego de un viaje que realizaron al Medio Oriente para recibir el año nuevo 2022.

"Estuvimos en San Miguel de Allende y de ahí la verdad nos llevamos increíble, empezó a visitarme acá en México, es de Texas. De ahí le platiqué, le digo me voy a ir a Asia el fin de año porque tengo contemplado ir a estos lugares y me dice, 'yo también tengo unos días libres ¿por qué no nos vamos juntos?', y de ahí fue donde decidimos irnos y así fue".

Asimismo, mencionó que llevará la relación poco a poco, "vamos a ver qué va a ir pasando, obviamente sí se pretende una relación seria".

De momento su amor es a la distancia, ya que actualmente Aleida se encuentra en grabaciones de la telenovela "Corazón guerrero" en México y Bubba, se mantiene ocupado con sus negocios en Estados Unidos.

Cabe mencionar que el empresario en la rama de la construcción e hidrocarburos, es vicepresidente ejecutivo de estrategias de la empresa Saulsbury Industrias, compañía que pertenece a su familia. "Ya tuvimos un viaje juntos, creo que siempre que se quiera, se va a poder, el día que ya no queramos entonces ya no se va a poder", expresó la actriz.