"Todo mundo me ve cara de chiste", el tormento de Dalilah Polanco por actuar en La Familia P. Luche

La actriz mexicana Dalilah Polanco, originaria de Guasave, Sinaloa, ha participado en sus más de 20 años de trayectoria artística en muchas telenovelas, obras de teatro, programas de televisión y en algunos proyectos de cine. Sin embargo, al día de hoy uno de sus proyectos personales le sigue dando ciertos dolores de cabeza...¡"La Familia P. Luche"!

Del 2003 al 2007 Dalilah Polanco interpretó a "Martina", uno de los personajes del exitoso show de televisión "La Familia P. Luche" (creada y producida por el comediante Eugenio Derbez).

En una entrevista para Faisy Nights la actriz Dalilah Polanco hizo sorprendentes revelaciones sobre su participación en "La Familia P. Luche", serie en la cual también actuó Consuelo Duval y Regina Blandón. "Yo era una cosa muy dramática en la vida y pensé que iba a hacer dramas en serio, de esas cosas terribles".

De repente se atravesó en mi vida 'La Familia P. Luche' y de ahí hundida para siempre, porque todo mundo me ve cara de chiste y se ríen de lo que digo.

Dalilah Polanco, quien años atrás tuvo un romance con Eugenio Derbez, manifestó que aunque disfruta mucho la comedia, también quiere que el público la vea con cara de actriz y no solamente como un chiste, uno de los estigmas que le dejó el haber participado en la serie en mención.

"Disfruto mucho lo que hago, me la paso muy bien, me gusta mucho mi profesión, me agrada reír o llorar, gracias a dios hay productores que me han visto cara de actriz y no solo de comediante".

Ha trabajado en diferentes producciones donde "me la paso llorando, pero me la paso muy bien, también me ha llegado mi airecito de 'La Rosa de Guadalupe', me han pegado, me han violado, me han matado...muy bonito".