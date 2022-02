¿Todo por dinero? Revelan presunta razón por la que Christian Nodal y Belinda tendrían problemas

México. Los cantantes Belinda y Christian Nodal tienen una relación sentimental desde mediados de 2020 y se han convertido en una de las parejas más famosas y polémicas del mundo del espectáculo en México.

Pero también la relación de Belinda y Christian ha dado pie a rumores de separación y problemas entre ellos. Últimamente se ha dicho sobre ellos que "andarían mal" y ahora revelan la supuesta razón de sus recientes conflictos.

En el progrrama de espectáculos Chisme No Like citan que Belinda y Christian estarían distanciados debido a los excesos que ella "ha provocado" en su relación como pareja y no estarían siendo del agrado de él.

Presuntamente Belinda le habría pedido apoyo económico a Christian Nodal para saldar sus deudas económicas ante el SAT y le solicitaría alrededor de 4 millones de dólares.

Foto de Instagram

Pero Christian habría pedido a sus abogados que checaran el caso de Belinda y se percataron que sí, que debe al SAT, pero alrededor de 500 mil dólares y no de la cantidad que ella le está pidiendo, y esta situación molestaría mucho al cantante de temas como Aquí abajo.

En el mismo programa de espectáculos que conducen en YouTube Elisa Beristáin y Javier Ceriani recalcan que la familia de Nodal está molesta con Belinda por la actitud que últimamente ha mostrado.

Otra de las situaciones que a la familia de Christian ha causado molestia respecto a Belinda es que ocupa el jet privado (propiedad de él) continuamente para asuntos personales y de trabajo, y tampoco les gusta.

Toda esta información que se da alrededor de Belinda y Christian Nodal no ha sido ni confirmada, ni desmentida por ellos, por lo que se toma como mera especulación, pero los rumores crecen respecto a que están distanciados cada día más.

Recordemos que el romance entre Belinda y Christian Nodal surgió a mediados de 2020, tras haber trabajado juntos en el reality de Televisión Azteca La Voz México, y en sus redes sociales y en varios programas de espectáculos compartieron que sí eran pareja.

Leer más: Karol G muestra su admiración por Paquita la del Barrio y le rinde tributo en su nuevo tema Mami

Los jóvenes, quienes están comprometidos en matrimonio desde finales de 2021, se han acompañado mutuamente en viajes de placer y trabajo, por ejemplo, él visitó a Belinda meses atrás en España, donde estuvo grabando una serie de televisión que marcará su reaparición como actriz.