Todos están amando el maquillaje de Emma Coronel por el Día de San Valentín

México. Emma Coronel, cuyo nombre completo es Emma Coronel Aispuro, originaria de San Francisco, California, Estados Unidos (1989), modelo conocida por su relación sentimental con el narcotraficante sinaloense Joaquín "El Chapo" Guzmán, no deja de sorprender con sus constantes cambios de look y los muestra en redes sociales.

En una imagen que coloca en sus historias de Instagram, Emma Coronel, de 31 años de edda, luce enseña cómo luce con un ligero y diferente maquillaje que le da frescura y va muy de acuerdo con señoras de su edad y es especial para este día 14 de febrero, Día de San Valentín, por lo que sus fans terminan asombrados.

En esta ocasión Emma se muestra con un maquillaje en tonos claros y permite que sus ojos se vean enormes, además que muestra una mirada bastante expresiva que denota tranquilidad. La esposa de "El Chapo" Guzmán demuestra también que no ocupa de mucho maquillaje para verse bella y angelical.

Coronel se ha convertido en el centro de atención en todo el mundo desde hace varios años, sobre todo en redes sociales, donde deja huella con cada paso que da, cada cosa que hace y no se diga en cuestión de belleza, puesto que siempre aparece vistiendo ropa elegante de marca para toda ocasión.

En TikTok días atrás circuló un video en el que demuestra que la música es una de sus más grandes pasiones en la vida, puesto que se mira con un estilo relajado interpretando el tema Un minuto, de Los Traviezoz De La Sierra, Los Pennys y Diego Sierra, y con dichas imágenes deja a sus fans "con el ojo cuadrado", porque no canta tan mal.

El usuario @reynacoronado122 comparte dicho video y se exhibió en TikTok; Emma canta a lipsync, una tendencia de la aplicación China que consiste en mover los labios al ritmo de una canción y su letra, simulando que están cantándola, mientras se intercalan diferentes escenas.

Puede verse que Emma viste una blusa cómoda, un look aparentemente al natural y como si hubiera terminado apenas de bañarse, mientras habla por su celular con otra persona para notificarle que "hay problemas", a lo que la otra persona contesta "¿qué sucede?", resultando ser una fotografía de "El Chapo" que parece estar pintada a mano con una corona encima.

Y en YouTube el video cuenta ya con más de 37 mil reproducciones después de haberse publicado, varios Me Gusta y algunos comentarios que elogian la belleza de Emma, quien es considerada ya una estrella en las redes sociales, pero la modelo no deja de asombrar al mostrarse en diferentes atuendos y estilos, mostrando gran versatilidad y profesionalismo a la hora de trabajar.

Emma, quien ha sido la última mujer de Joaquín "El Chapo” Guzmán, ha dicho en varias ocasiones que tiene una vida normal, pero en redes sociales siempre exhiben su catálogo de lujos, entre ellos un catálogo de autos de lujo. Los Lamborghinis y ferraris son parte del puñado de imágenes disponibles en la cuenta de Instagram @_emmacoronel_ y por ello es objeto de críticas respecto a que lleva una vida de excesos y ostentación.

Además, en la cuenta de la también llamada “Kardashian” de Sinaloa se encuentran autorretratos, fotografías de joyas y viajes por distintos lugares del mundo que obedecen a la necesidad de transmitir poder. Recordemos que Emma se casó con Joquín en 2007, cuando era una adolescente y se convirtió en mamá por vez primera cuando tenía veinte años de edad.

Es sabido que Emma conoció a Joaquín en un rancho ubicado en Durango, México, cuando tenía 17 años de edad; él ya se escondía de las autoridades y era considerado líder del Cártel de Sinaloa. Ambos se casaron cuando ella cumplió sus 18 años y tuvieron una ceremonia muy sencilla con familia y solo amigos cercanos, esto en 2007.

Pero Emma tiene un buen corazón, ya que está al pendiente de otros hijos de su esposo Joaquín, lo ha declarao ella misma en entrevista con Univisión Noticias. A este medio expuso que no sabe cuántos ijos tiene su pareja, además de las dos niñas que tuvo con él, pero sabe de tres niños en particular que recibían apoyo por parte de ella, así como asegurarse de que recibieran educación, más no quiso abundar en el tema.