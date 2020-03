Todos los famosos que han dado positivo a coronavirus

Estados Unidos.- Mientras que el coronavirus se propaga por todo el mundo, Hollywood está sufriendo un golpe ya que algunas de sus estrellas más brillantes han sido diagnosticadas con la enfermedad.

Entre el cine y la televisión, un puñado de celebridades se presentaron y anunciaron que dieron positivo por coronavirus y entraron en el autoaislamiento. Aquí hay un vistazo a las estrellas que dieron positivo para COVID-19 en medio del brote global:

Tom Hanks

AFP

Tom Hanks, de 63 años, uno de los actores más emblemáticos de Estados Unidos, reveló que dio positivo por coronavirus mientras estaba en Australia para filmar una película.

Desde entonces, ha ofrecido a los fanáticos varias actualizaciones sobre su condición, asegurándoles que está bien atendido e instándolos a ser diligentes y proactivos.

Rita Wilson

AFP

Rita Wilson, de 63 años, la esposa de Hanks, también se enfermó con su esposo debajo. Sin embargo, parece estar de buen humor, ya que compartió su lista de reproducción que ha estado escuchando durante la cuarentena, que incluye "Dancing with Myself" de Billy Idol, "Night Fever" de Bee Gees y "U Can't" de MC Hammer.

Idris Elba

AFP

Idris Elba anunció el lunes que dio positivo por coronavirus a pesar de ser asintomático. Desde entonces, el actor de 47 años ha actualizado a sus fanáticos, diciendo que se "siente bien" e instando a los seguidores a que se cuiden.

Kristofer Hivju

AFP

Conocido por su papel en "Juego de Tronos", Kristofer Hivju, de 41 años, le contó al mundo sobre su diagnóstico de COVID-19 el lunes.

En su publicación de Instagram, explicó que goza de "buena salud" y pidió a los fanáticos que "tengan cuidado, se laven las manos" y mantengan la distancia adecuada entre ellos y los demás.

Olga Kurylenko

AFP

La chica de Bond "Quantum of Solace", Olga Kurylenko, de 40 años, anunció recientemente que dio positivo por el nuevo virus.

La actriz explicó que le negaron una cama de hospital porque la instalación estaba llena en medio de la crisis.

Rachel Matthews

AFP

La recién llegada a Hollywood Rachel Matthews, de 26 años, reveló que está entre los que sufren de coronavirus.

En un intento por ayudar a otros a identificar el virus, la actriz de "Frozen II" compartió una línea de tiempo de sus síntomas, diciendo que las cosas comenzaron con un "dolor de garganta, fatiga y dolor de cabeza", antes de tener fiebre, dolores en el cuerpo y un "dolor profundo" y tos seca."

Daniel Dae Kim

AFP

Daniel Dae Kim, de 51 años, anunció el jueves que dio positivo por COVID-19. Kim dijo que recibió una prueba después de experimentar una picazón en la garganta. También dijo que está dispuesto a donar anticuerpos para encontrar una vacuna.

Charlotte Lawrence

AFP

La cantante y compositora Charlotte Lawrence, de 19 años, dijo el 17 de marzo que había contraído el virus. En su anuncio de Instagram, Lawrence les pidió a sus fanáticos "que protejan a los menos capaces de sobrevivir a este virus".